Sexueller Übergriff in Augsburger Innenstadt – Mann in U-Haft

Am Mittwochabend, den 23. August 2023, soll es zu einem sexuellen Übergriff auf eine 34-jährige Frau im Bereich Gänsbühl Ecke Riedlerstraße gekommen sein.

Der mutmaßliche Täter, ein 33-jähriger Mann, befindet sich derzeit in Untersuchungshaft.

Gegen 23.30 Uhr war die Frau zu Fuß auf dem Heimweg vom Moritzplatz in Richtung Vincentinum. In der Nähe der Kreuzung Gänsbühl Ecke Riedlerstraße soll der 33-Jährige die Frau zunächst sexuell belästigt haben. Kurz darauf griff er sie offenbar an und brachte sie zu Boden. Die Frau rief um Hilfe, woraufhin Zeugen auf die Situation aufmerksam wurden und ihr zu Hilfe eilten. Der 33-Jährige entfernte sich daraufhin, wurde jedoch von einem Mann und einem weiteren unbekannten Zeugen verfolgt. Die Polizei wurde alarmiert und konnte den Tatverdächtigen kurze Zeit später in der Nähe festnehmen.

Am Donnerstag wurde der 33-Jährige auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Augsburg einem Ermittlungsrichter vorgeführt, der Haftbefehl erließ und die Inhaftierung anordnete. Der Tatverdächtige befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt. Die Kriminalpolizei Augsburg hat die Ermittlungen übernommen und sucht nun nach einem bislang unbekannten Zeugen, der während des Vorfalls einen Hund bei sich hatte.

Zeugenhinweise werden unter der Telefonnummer 0821/323-3810 entgegengenommen. Die Polizei bittet um Informationen zu folgenden Fragen: Wer hat den Vorfall beobachtet? Wer hat die Hilferufe der Frau gehört? Wer hat die Frau auf dem Heimweg gesehen?