Sheridan-Modellquartier: Siegerkonzepte stehen fest – Insgesamt 19 Bewerbungen lagen vor

Gute Ideen statt Höchstgebote: Im sogenannten Konzeptvergabeverfahren für vier Baufelder im Sheridan Park ist die Bewerbungsphase abgeschlossen. Ein 12-köpfiges Auswahlgremium hat aus insgesamt 19 Bewerbungen für jedes Baufeld ein Siegerkonzept bestimmt und dem Stadtrat eine entsprechende Empfehlung gegeben, auch für mögliche Nachrückende.

Der Stadtrat folgte der Empfehlung und hat die Verwaltung damit beauftragt, die nächsten Schritte des Konzeptvergabeverfahrens mit folgenden Bewerberinnen und Bewerbern einzuleiten:

Baugemeinschaft Sheridan Park & Junia,

Stadt für alle

Wohnbaugenossenschaft wagnis eG

Wogenau eG.

Breite Palette an innovativen Ansätzen

Die konzeptionellen Schwerpunkte waren breit gestreut mit Aspekten zur Inklusion, Integration, Ökologie, Nachhaltigkeit und neuen Wohnformen. Projektleiterin Carolin Rößler-Schick: „Wir sind überwältigt von den vielen innovativen Ideen und guten Gedanken zum Thema Wohnen, die uns erreicht haben. Auch wenn die Anzahl der verfügbaren Grundstücke leider nicht ausreicht, um jedes Konzept zu verwirklichen, sind wir allen Bewerbergruppen unendlich dankbar für ihre Teilnahme am Verfahren, dem damit verbundenen Aufwand, ihren engagierten Einsatz und die enorme Motivation, die sich in allen Bewerbungen widerspiegelt. Wir würden uns sehr freuen, wenn sich die Gruppen, deren Konzepte sich leider nicht durchsetzen konnten, bei einem möglichen weiteren Konzeptvergabeverfahren erneut bewerben!“

Die nächsten Schritte

In den nächsten Wochen werden mit den ausgewählten Gruppen Reservierungsvereinbarungen für die Baufelder erarbeitet und zuschlagrelevante Konzeptbestandteile fixiert. Nach erfolgreichem Durchlaufen der Reservierungsphase (Dauer ca. 18 Monate) wird der Grundstückskaufvertrag notariell beurkundet. Im Anschluss kann mit der Bebauung begonnen werden.

Baureferent Gerd Merkle freut sich auf die nächste Phase: „Die große Resonanz zeigt, dass das Interesse an neuen Wohnformen und besonders an gemeinschaftsorientiertem Wohnen auch in Augsburg groß ist. Die Stadt Augsburg hat mit dem Konzeptvergabeverfahren Neuland betreten. Der erste Schritt ist getan, jetzt beginnt die Reise erst richtig! Wir sind sehr gespannt und freuen uns auf den gemeinsamen Weg!“

Quartier mit Mehrwert für alle

Die Stadt Augsburg vergibt die Baufelder auf dem Areal der früheren Sheridan-Kaserne erstmals im sogenannten Konzeptvergabeverfahren. Das bedeutet, dass die Grundstücke nicht an die höchsten finanziellen Gebote, sondern an die besten Konzepte vergeben werden. Dabei soll ein neues Quartier entstehen, das einen sozialen, nachhaltigen und innovativen Mehrwert für die Bewohnerinnen und Bewohner, die Nachbarschaft im ganzen Stadtteil und für die gesamte Stadtgesellschaft bringt.