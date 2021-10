Sheridanpark II: 62 neue Wohnungen entstehen in Pfersee

Spatenstich für den „Sheridanpark II“: Angrenzend an die Wohnanlage „Sheridanpark I“ realisiert die Wohnbaugruppe Augsburg ein weiteres Neubauprojekt mit 62 dauerhaft bezahlbaren Wohnungen in Pfersee. Diese werden im Rahmen der Einkommensorientierten Förderung (EoF) errichtet und voraussichtlich im 4. Quartal 2023 fertiggestellt.

Am Donnerstag, 14. Oktober 2021, fiel der Startschuss für den „Sheridanpark II“. Das neue Bauprojekt der Wohnbaugruppe Augsburg entsteht in direkter Nachbarschaft zur fast fertiggestellten Wohnanlage „Sheridanpark I“ und umfasst weitere 62 bezahlbare Wohneinheiten. Diese entstehen an der Ernst-Lossa-Straße auf einem der letzten freien Baufelder der ehemaligen Sheridan-Kaserne in Pfersee.

Dritter Spatenstich in 2021

Dem offiziellen Baustart wohnten, unter Einhaltung der geltenden Hygienerichtlinien, im kleinen Kreis unter anderem Eva Weber, Oberbürgermeisterin und Aufsichtsratsvorsitzende der Wohnbaugruppe, und Sozialreferent Martin Schenkelberg bei. „Ich freue mich, diesen wichtigen Meilenstein heute gemeinsam mit unserem städtischen Wohnungsunternehmen zu feiern“, verkündete Oberbürgermeisterin Eva Weber. „Mit diesem Spatenstich startet die Wohnbaugruppe Augsburg nach Reesepark II und Michaelipark ihr drittes neues Wohnbauprojekt in 2021. Es befinden sich damit aktuell 473 Wohneinheiten im Bau, die den Wohnungsmarkt in Augsburg in den kommenden Jahren nach und nach weiter entlasten werden.“

Zwei Jahre Bauzeit

Die 62 geförderten 1- bis 5-Zimmer Wohnungen verteilen sich auf zwei Gebäude, die im nördlichen Teil des Sheridanparks angesiedelt sind. Alle Wohnungen werden barrierefrei, vier davon rollstuhlfahrergerecht errichtet. Die Fertigstellung der Baumaßnahme ist für das 4. Quartal 2023 geplant. Die Gesamtkosten belaufen sich voraussichtlich auf rund 21 Mio. Euro. Von der Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) wurde ein Zuschuss in Höhe von 1,64 Mio. Euro genehmigt. „Der Sheridanpark II ist das dritte und letzte Wohnbauprojekt, welches wir dieses Jahr starten. Zusammen mit Sheridanpark I und dem Michaelipark erweitern wir unseren Bestand in Pfersee um 245 Wohneinheiten und kommen so unserem Ziel, 11.000 Wohneinheiten bis 2026, ein gutes Stück näher“, erklärt Dr. Mark Dominik Hoppe, Geschäftsführer der Wohnbaugruppe Augsburg.

Bezahlbarer Wohnraum für Familien

Um das Neubauprojekt wirtschaftlich errichten zu können, wurde eine Zielmiete von 12,50 Euro pro Quadratmeter von der zuständigen Bewilligungsstelle, dem Amt für Wohnbauförderung und Wohnen der Stadt Augsburg, genehmigt. Hintergrund hierfür sind die aktuell hohen Bau- und Grundstückskosten. Dank der Einkommensorientierten Förderung erhalten alle Mietenden jedoch einen monatlichen Zuschuss. Die Höhe hängt unter anderem vom jährlichen Einkommen ab: Bei der niedrigsten Einkommensstufe liegt die Miete beim Erstbezug in 2023 bei günstigen 7,00 Euro pro Quadratmeter, in der höchsten werden die Kosten auf erschwingliche 9,00 Euro pro Quadratmeter gemildert. „Das EoF-Programm des Freistaats berücksichtigt weite Teile der Bevölkerung und ermöglicht es uns, vielen Augsburgerinnen und Augsburgern eine dauerhaft bezahlbare Wohnung anbieten zu können. Gerade Familien haben durch die Förderung eine gute Chance günstig in der Fuggerstadt zu wohnen. Beispielsweise kann eine fünfköpfige Familie mit einem Bruttojahreseinkommen von rund 100.000 Euro hier eine bezahlbare Wohnung finden“, betont Sozialreferent Schenkelberg.

Visualisierungen: Büro Raumflug 1 von 2

Neubauprogramm geht weiter

Die benachbarte Wohnanlage „Sheridanpark I“ befindet sich derweil auf der Zielgeraden. Voraussichtlich im kommenden März sollen hier die ersten Mieterinnen und Mieter einziehen. Der Vermarktungsstart erfolgte Ende September 2021. Auch für das Projekt „Anton“ mit 58 neuen Wohnungen können sich Interessenten bereits jetzt bewerben. Einzugstermin ist hier Februar 2022. Für das kommende Jahr plant die Wohnbaugruppe außerdem ein weiteres Wohnbauprojekte an den Start zu bringen. In der Wohnanlage „Prinz-Karl-Viertel“ werden ab der zweiten Jahreshälfte 47 dauerhaft bezahlbare Neubauwohnungen entstehen.