Sicherer Geh- und Radweg für Sulzdorf

Die Sulzdorfer können künftig das Schützenheim, das auch als Veranstaltungsort dient, sicher über einen Geh– und Radweg erreichen.

„Sichere Geh– und Radwege sind das erklärte Ziel im Landkreis Donau–Ries. Denn nur wer sich sicher fühlt, wird die von uns angebotenen Verbindungen nutzen und so auch einen Beitrag zur Verkehrswende leisten“, erklärte Landrat Stefan Rößle bei seiner Ansprache zum Spatenstich für einen Geh– und Radweg entlang der DON 24 in Sulzdorf. Es handelt sich um einen Bauabschnitt, der vordergründig eine sichere Verbindung des Ortes zum viel genutzten Schützenheim für Fußgänger und Radfahrer schafft. Der Radweg erstreckt sich über eine Länge von ca. 450 m und ist durchgängig 2,50 m breit.

Sichere Verbindungen zu schaffen ist eines der Hauptziele, die im Rahmen des Radverkehrskonzepts im Landkreis Donau–Ries verfolgt werden. Um das erklärte Ziel eines



geschlossenen und sicheren Radwegenetzes im Landkreis Donau–Ries zu erreichen, werden



künftig noch einige Bauabschnitte von Radwegen in die Realität umgesetzt werden.

Rückenwind erhalten die Kommunen durch zahlreiche Förderprogramme. Beim Sulzdorfer



Radweg kam das Sonderprogramm „Stadt und Land“ zum Zug, das in der letzten Legislaturperiode von der damaligen Bundesregierung auf den Weg gebracht wurde. Dabei



wurden rund 660 Millionen Euro an Bundesmittel bis 2023 bereitgestellt, die erstmals auch von Gemeinden für Radinfrastrukturprojekte abgerufen werden konnten. „Es freut mich sehr, dass die Gemeinde Kais–heim für Sulzdorf diese Chance genutzt hat und von diesem Bundesprogramm mit einer Förderung von rund 88.000 Euro nun profitiert“, sagte der Bundestagsabgeordnete Ulrich Lange.

Auch der Freistaat Bayern hat die Förderung des Radverkehrs im Blick. Erst vor zwei Wochen wurden die Kommunen vom Bayerischen Staatsministerium für Wohnen, Bau und Verkehr informiert, dass die Fördersätze für Radwege erneut angehoben wurden.

Um die Baumaßnahmen in Sulzdorf beginnen zu können, waren viele intensive Vorarbeiten



notwendig. Einen wesentlichen Beitrag dazu hat auch die Marktgemeinde Kaisheim geleistet, die mit vielen Einzelgesprächen den Grunderwerb erfolgreich abgeschlossen hat. Ebenso waren Abstimmungsgespräche notwendig, um den Eingriff in die Natur so gering wie möglich zu halten. Umso mehr freut sich nun der stellvertretende Bürgermeister Harsch über den Baubeginn. „Für die Sulzdorfer ist dies eine große Bereicherung, wenn sie nicht mehr auf der viel befahrenen Kreisstraße laufen müssen.“

Auch der Kreistag und der Bau– und Kreisausschuss des Landkreises waren am Gelingen



beteiligt, denn durch die Bereitstellung der finanziellen Mittel zur Planung des Radweges konnte ein wesentlicher Beitrag geleistet werden.