Sicherheitsstörungen nach DFB-Pokalspiel zwischen Illertissen und Magdeburg – Polizei ermittelt
Polizeipräsidium Schwaben Süd/West
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Sicherheitsstörungen nach DFB-Pokalspiel zwischen Illertissen und Magdeburg – Polizei ermittelt

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

ILLERTISSEN. Am Mittwochabend, den 29.10.2025, trafen im Vöhlinstadion der FV Illertissen und der 1. FC Magdeburg in der zweiten Runde des DFB-Pokals aufeinander. Rund 4.200 Zuschauer verfolgten das Spiel, darunter etwa 2.000 Fans des Gastvereins.

Pyrotechnik im Gästeblock

Während des Spiels kam es aus Sicht der Polizei zu keinen größeren sicherheitsrelevanten Vorfällen. Allerdings wurden im Gästeblock zeitweise pyrotechnische Gegenstände gezündet. Diese Vorgänge wurden von der Polizei dokumentiert.

Sicherheitsstörungen nach dem Spiel

Nach dem Spiel, das der 1. FC Magdeburg mit 3:0 gewann, verließen einige Gästefans das Stadion in Richtung Innenstadt. Hierbei kam es zu Störungen, die polizeiliches Eingreifen erforderten. Diese Vorfälle sind Gegenstand laufender Ermittlungen der Polizei.

Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

