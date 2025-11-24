Sicherheitsvorkehrungen auf Nürnberger Christkindlesmarkt verstärkt: Polizei informiert über Taschendiebstahl-Prävention und neue Zufahrtssperren

In wenigen Tagen eröffnet das Nürnberger Christkind erneut den beliebten Nürnberger Christkindlesmarkt am 28. November 2025. Das Polizeipräsidium Mittelfranken informiert über die Sicherheitsvorkehrungen und gibt hilfreiche Tipps zum Schutz vor Taschendieben.

Sicherheitslage und Maßnahmen

Auch dieses Jahr bleibt die allgemeine Sicherheitslage unverändert. Die besondere Gefährdungsrelevanz der Weihnachtsmärkte ergibt sich aus dem hohen Besucheraufkommen und den offenen Zugangsmöglichkeiten, jedoch liegen den Sicherheitsbehörden derzeit keine konkreten Hinweise auf eine spezielle Gefährdung für den Nürnberger Christkindlesmarkt vor.

Die Gesamtverantwortung für die Sicherheit trägt die Stadt Nürnberg. Gemeinsam mit allen involvierten Sicherheitsbehörden wurde das bestehende Sicherheitskonzept überprüft und punktuell angepasst, insbesondere im Hinblick auf vergangene Ereignisse in Magdeburg. Zur weiteren Erhöhung der Sicherheit wurden zusätzliche Zufahrtssperren installiert, die bestehende bauliche Absicherungen an zentralen Zugängen ergänzen.

Einsatzkräfte und Kontrollen

Während des Christkindlesmarktes setzt das Polizeipräsidium Mittelfranken zahlreiche uniformierte und zivile Kräfte ein. Neben Präsenzposten werden regelmäßig Streifengänge durchgeführt, um die Sicherheit der Besucher zu gewährleisten und jederzeit ansprechbar zu sein. Seit der Änderung des Waffengesetzes im Oktober 2024 werden selektive Taschenkontrollen durchgeführt, allerdings sind keine generellen Zugangskontrollen vorgesehen.

Schutz vor Taschendiebstahl

Wie bei vielen Großveranstaltungen besteht auch auf dem Nürnberger Christkindlesmarkt eine erhöhte Gefahr von Taschendiebstählen. Zivile Kräfte der Polizei sind im Einsatz, um solche Straftaten zu verhindern und aufzuklären. Die Polizei empfiehlt einfache Vorsichtsmaßnahmen, um das Risiko zu minimieren:

Verwahren Sie Geld, Karten und Smartphone in verschiedenen, verschlossenen Innentaschen der Kleidung nahe am Körper.

Tragen Sie Taschen verschlossen vor dem Körper oder unter dem Arm.

Seien Sie insbesondere im Gedränge aufmerksam.

Das Polizeipräsidium Mittelfranken möchte allen Besuchern ein sicheres Erlebnis bieten. Die sichtbare Präsenz der Polizei spiegelt die erfolgreiche Bilanz aus dem Jahr 2024 wider, in dem nur rund ein Dutzend Taschendiebstähle verzeichnet wurden und keine Gewaltdelikte auftraten. „Damit ist der Nürnberger Christkindlesmarkt genau das, was er sein sollte – ein besinnlicher und friedlicher Ort“, betonte Polizeidirektorin Franziska Titz in einer Pressekonferenz der Stadt Nürnberg.

