Sicherheitswacht in Nordschwaben weiter ausgebaut

Im Bereich des PP Schwaben Nord wurde im Mai 1995 im Augsburger Stadtteil Haunstetten, der zum heutigen Zuständigkeitsbereich der PI Augsburg Süd gehört, die erste Sicherheitswacht eingerichtet.

In den nächsten Jahren folgten sukzessive weitere Standorte. Inzwischen engagieren sich im gesamten Dienstbereich des PP Schwaben Nord – von Schwabmünchen über Augsburg bis Zusmarshausen – Bürgerinnen und Bürger ehrenamtlich als Angehörige der Sicherheitswacht.

Zuletzt konnte mit den Gemeinden Fischach, Dinkelscherben und Gessertshausen die PI Zusmarshausen im Dezember 2022 als neuer Sicherheitswachtstandort gewonnen werden. Die PI Augsburg Mitte wird ab Juni 2023 als neuer Standort folgen. Die schon jetzt hierfür ausgebildeten vier Mitglieder werden bis dahin im Dienstbereich der PI Augsburg Süd Erfahrung sammeln und anschließend gemeinsam mit bereits aktiven Mitgliedern in die Augsburger Innenstadt wechseln. Somit werden ab Juni 2023 bei allen Augsburger Stadtinspektionen aktive Mitglieder der Sicherheitswacht tätig sein.

Mit der diesjährigen Frühjahrsausbildung konnten 16 neue Mitglieder für die Sicherheitswacht in Nordschwaben gewonnen werden, was einen Zuwachs von 12 Prozent darstellt. Insgesamt engagieren sich damit im Zuständigkeitsbereich des PP Schwaben Nord 133 Bürgerinnen und Bürger ehrenamtlich und leisten durch Präsenz und erkennbare Streifengänge einen wichtigen Beitrag zur Verbesserung der objektiven und subjektiven Sicherheit in der Bevölkerung.

Polizeivizepräsident Michael Riederer überreichte den neuen Mitgliedern der Sicherheitswacht gestern (17.04.2023) im Polizeipräsidium ihre Bestellungsurkunden. „Ihr ehrenamtliches Engagement und Ihre Bereitschaft zur Übernahme von Verantwortung für die Gesellschaft bedarf gerade in der heutigen Zeit großer Anerkennung. Ihnen allen möchte ich daher im Namen der gesamten nordschwäbischen Polizei meinen Dank aussprechen.“, so der Polizeivizepräsident.

Interessierte Bürgerinnen und Bürger können sich jederzeit im Internet , per Mail über das Sachgebiet E2 des PP Schwaben Nord oder bei ihren örtlich zuständigen Polizeiinspektionen informieren.