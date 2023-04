Sichtung Kanuslalom | Augsburger Kanuten machen es spannend

Wer von den Augsburger Kanuten 2023 im Nationalkader Kanuslalom bei Weltcup und Weltmeisterschaft antreten, ist nach dem 3. Tag der „Sichtung Kanuslalom“ des DKV noch offen.

Die Favoriten Elena Lilik (Kanu Schwaben Augsburg) im Canadier sowie Hannes Aigner



(Augsburger Kajak Verein) im Kajak müssen dafür am letzten Renntag am Sonntag, 30. April, mit Top–Ergebnissen aufwarten. Hingegen können die KSA–Kanuten Noah Hegge und Elena Lilik (im K1) und Sideris Tasiadis (C1) bereits für die internationale Saison planen.

Da bei der „Quali“ das schlechteste von vier Ergebnissen gestrichen wird, reichen ihnen zwei sehr gute Ergebnisse in Markkleeberg am vergangenen Wochenende und jeweils ein Sieg am Eiskanal. Im Kanuslalom–Kader werden 2023 auch ganz sicher Andrea Herzog (Leipziger Kanu Club) sowie Franz Anton (LKC) und Timo Trummer (KV Zeitz) im C1 und Richarda Funk (KSV Bad Kreuznach/KSA) im K1 um internationale Punkte und Medaillen mitpaddeln. Und damit für den DKV bei den European Games `23 in Krakau und der WM `23 nahe London starten und so die Chance auf einen der Startplätze bei Olympia `24 in Paris wahren. Das werden auch die übrigen Top-Kanuten am Sonntag bei den vierten Rennen der „Sichtung“ anstreben.

Der ZEITPLAN für Spitzen Kajak-Sport am Sonntag, 30. April: Halbfinal-Rennen der



K1 Herren ab 9 Uhr, der C1 Damen ab 10 Uhr. Die entsprechenden Finalläufe starten



ab 12 Uhr. Um 14 Uhr startet das Halbfinale der C1 Herren, gegen 15 Uhr der K1



Damen. Die Finalläufe starten ab 17 Uhr. Der Eintritt zu allen Wettkämpfen ist frei.