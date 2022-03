Auch an diesem Samstag „spazierten“ wieder Tausende Gegner der Corona-Maßnahmen durch die Augsburger Innenstadt.

Auch in dieser Woche hatten sich am späten Samstagnachmittag zahlreiche Gegner der Corona-Maßnahmen in der Augsburger Innenstadt getroffen. Mit einem Protestzug vom Ladebahnhof ausgehend marschierten nach Polizeiangaben rund 3.300 Teilnehmer durch die Innenstadt und wieder zurück.