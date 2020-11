„Sieben-Tage-Inzidenz muss weiter sinken“ – Augsburgs OB Weber zur aktuellen Corona-Lage

Seit vergangenen Freitag, 13. November, schwankt die Sieben- Tage-Inzidenz um den Wert 300. Am heutigen Dienstag, 17.November, liegt sie nach Angaben des Augsburger Gesundheitsamtes bei 302,3 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen. „Stand heute wachsen die Zahlen in Augsburg nicht mehr. Das ist die gute Botschaft“, so Oberbürgermeisterin Eva Weber.

„Aber dieses Plateau reicht nicht. Wir müssen die Zahlen weiter senken! Vor allem auch mit Blick auf das Uniklinikum, wo schwer kranke Patientinnen und Patienten zeitversetzt ankommen und die Lage aktuell sehr angespannt ist“, betont die Stadtchefin mit Nachdruck. ->aktuelle Zahlen per 17.11.2020

Frage nach weiteren Schutzmaßnahmen

Am Donnerstag in einer Woche, 26. November, entscheiden Bund und Länder über den weiteren Corona-Fahrplan für ganz Deutschland. Bis dahin wird die Lage in Augsburg tagesaktuell beobachtet und bewertet. „Sollten die Zahlen weiterhin auf diesem hohen Niveau bleiben, müssen wir überlegen, ob weitere lokale Schutzmaßnahmen umgesetzt werden müssen – unabhängig von den Entscheidungen auf Bundes- und Landesebene in der kommenden Woche“, erklärt OB Weber das weitere Vorgehen.

Persönliche Kontakte strikt reduzieren

An alle Bürgerinnen und Bürger in Augsburg appelliert die OB einmal mehr, persönliche Kontakte auf das absolut nötige Minimum zu reduzieren. Dieses Vorgehen sei weiterhin am sinnvollsten, um sich und andere bestmöglich vor einer Ansteckung zu schützen.