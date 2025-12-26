Newsletter
Freitag, Dezember 26, 2025
5.5 C
London
type here...
Subscribe
Vermischtes
1 Min.Lesezeit

Sieben verletzte Polizisten nach Ruhestörungs-Einsatz in Berlin

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Ein zunächst harmloser Polizeieinsatz wegen einer Ruhestörung im Berliner Stadtteil Hellersdorf hat am Freitagmorgen mit einer Gewalteskalation geendet. Die Bilanz: 7 verletzte Polizisten und ein mutmaßlicher Ruhestörer, der nach Schussabgabe durch die Beamten operiert werden musste.

Sieben Verletzte Polizisten Nach Ruhestörungs-Einsatz In BerlinPolizei (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Eine Anruferin hatte am 2. Weihnachtsfeiertag morgens um kurz vor 6 Uhr über den Notruf mitgeteilt, dass mehrere Personen durch ein Mehrfamilienhaus in der Erich-Kästner-Straße laufen, an Wohnungstüren klingeln und Unruhe verbreiten. Als die ersten Einsatzkräfte am Ort eintrafen und das Treppenhaus des Gebäudes betraten, standen sie nach eigener Darstellung mehreren aggressiven Personen gegenüber, die sofort auf die Beamten losgingen und diese angriffen.

Als hinzualarmierte Polizisten eintrafen, lief ein 19-Jähriger aus der Personengruppe im Treppenhaus mit einem spitzen Gegenstand, mutmaßlich einem Messer auf die Einsatzkräfte zu, sodass einer der Polizisten von seiner Dienstwaffe Gebrauch machte und den Angreifer durch einen Schuss an einem Bein verletzte. Der 19-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht und dort operiert. Lebensgefahr soll nicht bestehen.

Vor Ort nahmen die Polizeikräfte außerdem acht weitere Tatverdächtige, darunter zwei 19- und zwei 21-jährige Männer sowie vier Frauen im Alter von 18, 20, 22 und 42 Jahren fest. Sie kamen zur Feststellung ihrer Identitäten wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung “zum Nachtteil von Polizeikräften in Tateinheit mit Bedrohung sowie tätlichen Angriffs und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte” in Polizeigewahrsam.

Von den sieben verletzten Polizeikräften seien drei “erheblich” verletzt, hieß es, darunter seien auch Frakturen, die im Krankenhaus behandelt werden. Von den vier weiteren, die zunächst keiner ärztlichen Behandlung bedurften, traten drei vom Dienst ab. Die Ermittlungen dauern an.

DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

Meistgelesen

FC Augsburg

Steht Giannoulis beim FC Augsburg vor dem Abschied?

0
Dimitrios Giannoulis ist absoluter Stammspieler beim FC Augsburg, doch nun könnte der Grieche vor einem Abschied aus Schwaben stehen.
Augsburg Stadt

KJF Klinik Josefinum: Ein Christkind zur Bescherung

0
Augsburg – Pünktlich zur Bescherung erblickte am Heiligabend um...
Augsburger Panther

Augsburger Panther setzen starkes Zukunftssignal

0
Die Augsburger Panther festigen zum Jahresende sowohl ihr wirtschaftliches als auch ihr sportliches Fundament. Die Partnerschaft mit der AHA GmbH wird ausgeweitet, zudem erhält Verteidiger Kyle Mayhew einen neuen Vertrag.
Polizei & Co

Mehrfachunfälle auf der A96 bei Memmingen: Glätte sorgt für Verkehrschaos an Heiligabend

0
Auf der Autobahn A96 zwischen Memmingen-Ost und Memmingen-Nord kam es am Nachmittag des 24. Dezember 2025 innerhalb weniger Minuten zu einer Serie von Verkehrsunfällen. Insgesamt waren 13 Fahrzeuge beteiligt, eine Person wurde leicht verletzt. Auslöser war plötzlich auftretende Straßenglätte.
Politik & Wirtschaft

Merz veröffentlicht eigene Weihnachtsansprache

0
Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat eine eigene Weihnachtsansprache veröffentlicht. Das ist ungewöhnlich, denn normalerweise wendet sich der Bundespräsident an Weihnachten an die Bevölkerung, dem Kanzler gehört dafür die Neujahrsansprache.

Neueste Artikel