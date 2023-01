Deutschlands Handballer haben vorzeitig das Ticket für die WM-Hauptrunde gelöst. Die Mannschaft von Bundestrainer Alfred Gislason schlug Serbien im Schlüsselspiel der Vorrunde am Sonntag 34:33 (19:17) und feierte damit den zweiten Sieg in der zweiten Partie. Linksaußen Lukas Mertens (7) und Kapitän Johannes Golla (6) waren vor rund 2500 Zuschauern in der Spodek Arena in Kattowitz die besten Werfer für die DHB-Auswahl.