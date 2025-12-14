Newsletter
Sonntag, Dezember 14, 2025
10.1 C
London
type here...
Subscribe
Tristan Göbel (2, BG Hessing Leitershofen) beim Spiel zwischen BG Hessing Leitershofen v TV Langen, Basketball, Herren, BARMER 2.Bundesliga ProB Süd, 2025/2026, 13.Spieltag am 13.12.2025 in Augsburg, Mehrzweckhalle Stadtbergen. (Foto: Dietmar Ziegler für Presse Augsburg)
Landkreis AugsburgBasketball News
1 Min.Lesezeit

Siegesserie der Kangaroos endet | BG Leitershofen/Stadtbergen verliert gegen TV Langen

Presse Augsburg
Von Presse Augsburg

Die drei Spiele anhaltende Siegesserie der BG Leitershofen/Stadtbergen in der BARMER 2. Basketball Bundesliga wurde am Samstagabend gestoppt. Im letzten Heimspiel des Kalenderjahres 2025 unterlagen die Kangaroos dem Aufsteiger TV Langen mit 76:92, nachdem ein schwaches letztes Viertel die Entscheidung brachte.

Nach dem Abgang von Jason George fehlte weiterhin Tom Alte, Langen musste ohne Topscorer Alexander Lagerman auskommen. Das Spiel begann offen, Leitershofen setzte auf starke Dreipunktwürfe und führte nach dem ersten Viertel mit 27:22. Auch im zweiten Abschnitt baute man die Führung bis 37:24 aus. Doch kurz vor der Halbzeit netzte Jacob Washington die Gäste erstmals zur 47:46-Führung ein, und die Fans staunten über die Wendung.

Ruppiges und spannendes Mitteldrittel

Nach der Pause verflachte zunächst die Ausbeute, das Spiel wurde ruppiger. Die Führung wechselte mehrfach, und Leon Fertig sorgte mit einem Distanzwurf für Aufregung. Trainer Emanuel Richter erhielt zwei Technische Fouls und wurde von der Halle verwiesen, während die Fans die Mannschaft weiterhin lautstark unterstützten.

Schwaches Schlussviertel entscheidet Partie

In den letzten Minuten agierten die BGL ideenlos. Langen nutzte die Schwächen in der Offense und erzielte einen 16:0-Lauf. Niklas Pons führte die Gäste zum hochverdienten 92:76-Erfolg. Die Kangaroos trafen nur 14 von 39 Dreiern und konnten die Niederlage nicht mehr abwenden.

Ratiopharm Ulm gewinnt Weihnachtsspiel gegen Vechta

Vorrunde abgeschlossen – Rückrunde beginnt bald

Mit 6 Siegen und 6 Niederlagen beenden die Kangaroos die Vorrunde auf Platz sieben. Die Rückrunde startet am kommenden Samstag in Würzburg, am 3. Januar steht das Heimspiel gegen den FC Bayern München auf dem Programm. Trotz der Niederlage bleibt in der engen Liga noch vieles möglich, sofern die Mannschaft in der Rückrunde konstantere Leistungen zeigt.

Presse Augsburg
Presse Augsburg
Newsdesk der Presse Augsburg Medien-Redaktion.

Meistgelesen

Bayern

Festnahmen wegen Anschlagsplan auf Weihnachtsmarkt in Bayern

0
Wegen mutmaßlicher Anschlagspläne auf einen Weihnachtsmarkt in Bayern sind...
FC Augsburg

“Das ist im Moment einfach sehr bitter” | Die Stimmen zur Niederlage des FC Augsburg in Frankfurt

0
Nach dem Heimsieg über Leverkusen wollte der FC Augsburg in Frankfurt nachlegen. Nach einem guten Auswärtsspiel musste man sich der Eintracht aber mit 1:0 geschlagen geben. Zwei nach Videostudium annullierte Augsburger Treffer verhinderten ein besseres Ergebnis. Das hatten die Beteiligten nach der Partie zum Spiel zu sagen.
News

Messerangriff in Asylunterkunft – Mann bei Auseinandersetzung in Friedberg verletzt

0
In einer Asylunterkunft in Friedberg ist es am späten Freitagabend zu einer schweren Auseinandersetzung zwischen zwei Männern gekommen. Dabei wurde ein 30-Jähriger mit einem Messer verletzt. Der mutmaßliche Täter wurde noch vor Ort festgenommen.
Polizei & Co

Schwerer Unfall in Aretsried | Mountainbiker auf PKW geschleudert

0
In Aretsried kam es zu einem schweren Zusammenstoß zwischen einem Mountainbiker und einem Auto. Der 28-jährige Fahrradfahrer wurde bei der Kollision schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht, der Autofahrer blieb unverletzt.
Vermischtes

Opferzahl nach Anschlag in Sydney steigt weiter

0
Bei dem Terroranschlag während einer Chanukka-Feier in Bondi Beach in Sydney sind nach neuesten Angaben 16 Menschen getötet worden, darunter einer der beiden Schützen.

Neueste Artikel