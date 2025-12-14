Siegesserie der Kangaroos endet | BG Leitershofen/Stadtbergen verliert gegen TV Langen

Die drei Spiele anhaltende Siegesserie der BG Leitershofen/Stadtbergen in der BARMER 2. Basketball Bundesliga wurde am Samstagabend gestoppt. Im letzten Heimspiel des Kalenderjahres 2025 unterlagen die Kangaroos dem Aufsteiger TV Langen mit 76:92, nachdem ein schwaches letztes Viertel die Entscheidung brachte.

Nach dem Abgang von Jason George fehlte weiterhin Tom Alte, Langen musste ohne Topscorer Alexander Lagerman auskommen. Das Spiel begann offen, Leitershofen setzte auf starke Dreipunktwürfe und führte nach dem ersten Viertel mit 27:22. Auch im zweiten Abschnitt baute man die Führung bis 37:24 aus. Doch kurz vor der Halbzeit netzte Jacob Washington die Gäste erstmals zur 47:46-Führung ein, und die Fans staunten über die Wendung.

Ruppiges und spannendes Mitteldrittel

Nach der Pause verflachte zunächst die Ausbeute, das Spiel wurde ruppiger. Die Führung wechselte mehrfach, und Leon Fertig sorgte mit einem Distanzwurf für Aufregung. Trainer Emanuel Richter erhielt zwei Technische Fouls und wurde von der Halle verwiesen, während die Fans die Mannschaft weiterhin lautstark unterstützten.

Schwaches Schlussviertel entscheidet Partie

In den letzten Minuten agierten die BGL ideenlos. Langen nutzte die Schwächen in der Offense und erzielte einen 16:0-Lauf. Niklas Pons führte die Gäste zum hochverdienten 92:76-Erfolg. Die Kangaroos trafen nur 14 von 39 Dreiern und konnten die Niederlage nicht mehr abwenden.

Vorrunde abgeschlossen – Rückrunde beginnt bald

Mit 6 Siegen und 6 Niederlagen beenden die Kangaroos die Vorrunde auf Platz sieben. Die Rückrunde startet am kommenden Samstag in Würzburg, am 3. Januar steht das Heimspiel gegen den FC Bayern München auf dem Programm. Trotz der Niederlage bleibt in der engen Liga noch vieles möglich, sofern die Mannschaft in der Rückrunde konstantere Leistungen zeigt.