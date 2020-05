„Siegfried & Roy“ | Magier Roy Horn stirbt an Corona-Infektion

Der weltberühmte Magier Roy Horn ist an am Freitag (Ortszeit) in Las Vegas an den Folgen von einer Erkrankung mit dem Coronavirus gestorben.

Weiße Tiger und Löwen, magische Auftritte in Las Vegas, so kannte man Roy Horn und seinen Partner Siegfried Fischbacher. Einer dieser weißen Tiger beendete auch die Karriere von Siegfried und Roy im Oktober 2003. Während einer Vorstellung verletzte die Raubkatze Roy schwer. , Der magische Dompteur verlor viel Blut, erlitt mehrere Schlaganfälle und musste sich einer Gehirnoperation unterziehen. Horn erholte sich nie mehr vollständig von dem Unfall.

Nun ist er im Alter von 75 Jahren Mountain View Hospital an einer Infektion mit Covid19 verstorben.