Sielenbach | Unbekannter fährt Baum um und flüchtet

Am Sonntag, 11.10.2020, 00:30 Uhr, war ein bislang unbekannter Fahrer eines Pkw in Sielenbach, auf dem Samweg, in nördlicher Richtung, unterwegs. Aus bislang unbekannter Ursache geriet er auf Höhe Hausnummer 18 ins Schleudern und fuhr gegen einen am Fahrbahnrand stehenden Baum der Gemeinde Sielenbach, welcher komplett abgerissen wurde.

Der Pkw wurde ebenfalls beschädigt, da einige Fahrzeugteile an der Unfallörtlichkeit aufgefunden werden konnten. Anschließend flüchtete der Fahrer mit seinem Pkw in unbekannte Richtung.

Die Schadenshöhe am umgefahrenen Baum dürfte im vierstelligen Bereich liegen.

Gesucht wird ein dunkelblauer Pkw, Mercedes-Benz, welcher im Frontbereich beschädigt sein dürfte.

Wer kann Hinweise zum Fahrzeug und Fahrzeugführer geben? Hinweise werden an die Polizei Aichach, Tel.: 08251/8989-0 erbeten

