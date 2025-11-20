Newsletter
Donnerstag, November 20, 2025
-1.1 C
London
type here...
Subscribe
Politik & Wirtschaft
1 Min.Lesezeit

Siemens will weniger Regulierung bei KI

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Siemens-Chef Roland Busch geht hart mit der Bundesregierung ins Gericht. “Man muss der Politik klarmachen, dass alles viel zu langsam geht und zu klein gedacht ist”, sagte Busch der “Süddeutschen Zeitung”. Es reiche nicht, jetzt zu sagen: “Toll, die Wirtschaft wächst wieder.” Die Prognosen von “0,2 Prozent jetzt und 0,9 im nächsten Jahr” seien “viel zu niedrig”. Busch wörtlich: “Wir müssen sagen, dass wir eine Zwei vor dem Komma brauchen und – das ist die gute Nachricht – auch das Potenzial dazu haben.”

Siemens Will Weniger Regulierung Bei Ki
Siemens (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Die Regulierung von Daten und KI dürfe sich “nicht negativ auf die Innovationsgeschwindigkeit in Deutschland und der EU auswirken”, sagte der Siemens-Chef. Diese “Regularien müssen deutlich überarbeitet und Widersprüchliches abgeschafft werden, sodass sie nicht innovationshemmend, sondern beschleunigend wirken”.

Busch rechtfertigte KI-Investitionen von einer Milliarde Euro in den USA und China in den kommenden drei Jahren. Dies widerspreche nicht dem Souveränitäts-Ziel Europas. “Souveränität bedeutet nicht, unabhängig zu sein – sondern kritische, einseitige Abhängigkeiten zu reduzieren”, so Busch. Man habe sich “für die USA und China entschieden, weil wir dort weniger einschränkende und sich widersprechende Regularien vorfinden”.

DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

Meistgelesen

Augsburg Stadt

Verkehrsunfall mit fünf beteiligten Fahrzeugen in Augsburg

0
Augsburg – Am heutigen Morgen kam es gegen 9:15...
Gewinnspiele

Gewinnspiel | Ein Weihnachtsmärchen für die ganze Familie – der Schloss Kaltenberg Weihnachtsmarkt

0
Am Freitag, den 28. November 2025, öffnet der wohl schönste Weihnachtsmarkt Bayerns wieder seine Tore. Dort tauchen große und kleine Besucher in eine märchenhafte Welt ein oder erleben von den Geschichten der Gebrüder Grimm inspirierte Überraschungen. Rund 140 Marktstände laden zum Schwelgen in besonderen kulinarischen Genüsse ein und zum Stöbern nach originellen Geschenken. Und das Beste: In diesem Jahr führt der Weihnachtsmarkt nicht nur stimmungsvoll durch die Adventszeit, sondern lädt am Zusatzwochenende nach dem Weihnachtsfest (26.-28.12.) dazu ein, die Feiertage in einer ganz besonderen Atmosphäre ausklingen zu lassen.
Aichach Friedberg

Unfall auf Höhe Anwalting – Vollsperrung zwischen Mühlhausen und Rehling

0
Am Montagnachmittag kam es auf der Staatsstraße 2381 zwischen...
Polizeipräsidium Oberbayern Süd

23-Jähriger stirbt bei Baumfällarbeiten in Seeshaupt: Kripo ermittelt nach Arbeitsunfall

0
Am Dienstag, den 18. November 2025, ereignete sich im...
Augsburg Stadt

Polizeibericht Augsburg und Region vom 18.11.2025

0
Hier lesen Sie den Polizeibericht Augsburg und Region von heute

Neueste Artikel