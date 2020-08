Sigmarszell | Rotlicht übersehen – Autofahrer fährt frontal in anderen Wagen – Frau wird schwer verletzt

Ein schwer Unfall ereignete sich am Samstagabend gegen 19.30 Uhr an der Ampelanlage B31/A96 an der AS Sigmarszell.

Eine 22-jährige Autofahrerin kam von der Autobahn und wollte an der Ampel nach links in Richtung Friedrichshafen abbiegen. Die Ampel zeigte für Sie und einen vorausfahrenden PKW auf Grün.

In diesem Moment kam aus Richtung Friedrichshafen ein 61-jähriger Autofahrer unter Missachtung des Rotlichts und fuhr ihr frontal gegen die linke vordere Fahrzeugseite. Durch ein Ausweichmanöver geriet er in Folge auf die Gegenfahrbahn und stieß seitlich gegen einen an der Ampel wartenden weiteren Pkw. Hierdurch geriet er ins Schleudern und das Fahrzeug drehte sich. Aufgrund der Rotation wurde die 60-jährige Beifahrerin aus dem Oldtimerbus geschleudert. In dem alten Fahrzeug waren keine Gurte verbaut und die Türe öffnete sich bei der Drehung.

Die Frau verletzte sich schwer an Kopf und Wirbelsäule und musste mit einem Rettungshubschrauber abtransportiert werden. Die anderen Unfallbeteiligten verletzten sich nur leicht. Insgesamt entstand ein Sachschaden von geschätzten 20 000 Euro. Während der Bergung musste die Unfallstelle für etwa eine Stunde gesperrt werden.

