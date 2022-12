Einen glänzenden Start ins neue Jahr wünscht der Augsburger Verkehrs- und Tarifverbund allen seinen Fahrgästen: Damit diese ausgelassen feiern können, bringt der AVV-Silvester-Nachtexpress alle Nachtschwärmer und Feierbiester in der Silvesternacht gut nach Hause.

Am 31. Dezember 2022 gilt im gesamten Verbundgebiet bis ca. 22 Uhr der übliche Samstagsfahrplan. Ab 1 Uhr und bis in die frühen Morgenstunden werden gemeinsam mit den Stadtwerken zahlreiche AVV-Silvester-Nachtexpress-Linien eingesetzt. In diesem Jahr sind neben einigen AVV-Nachtbuslinien auch die Verbindung nach Kissing mit am Start. Der Service gilt somit für die AVV-Silvester-Nachtexpress-Linien 694 S, 797 S, 596, 991, 592 S und 95. Die Nachtlinien der Stadtwerke fahren halbstündlich ab 0.30 Uhr bis 4 Uhr mit Abfahrt am Königsplatz.

Aktuelle Fahrplanauskünfte dazu finden die Fahrgäste im Internet unter www.avv-augsburg.de, persönliche Auskunft gibt das AVV-Kundencenter am Augsburger Hauptbahnhof (Bohus Center) auch telefonisch unter 0821/157000. Mobile Fahrplanauskunft mit dem Handy unter http://mobil.avv-augsburg.de oder mit der App AVV.mobil.