Silvesternacht 2026: Mehr als 600 Einsätze in Südbayern, darunter Brände mit hohem Sachschaden

Die Nacht auf den Jahreswechsel 2026 war im Gebiet des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd ereignisreich. Über 600 Einsätze beschäftigten die Polizei, die erfreulicherweise keine Verletzungen unter ihren Beamtinnen und Beamten verzeichnen musste.

Intensive Polizeipräsenz in der Silvesternacht

Die Polizei verhielt sich in der Silvesternacht äußerst präsent, um die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger zu gewährleisten. Besonders gegen Mitternacht nahm die Anzahl der Einsätze erheblich zu, wobei diese bis in die frühen Morgenstunden andauerten. Die häufigsten Einsätze betrafen Ruhestörungen, Körperverletzungen, Sachbeschädigungen und Streitigkeiten.

Zahlreiche Brandereignisse zum Jahreswechsel

Typisch für Silvester wurden im Bereich des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd etwa 80 kleinere Brände gemeldet, ausgelöst durch Pyrotechnik. Die eingesetzten Feuerwehren konnten die Brände schnell unter Kontrolle bringen, wodurch nur geringer Sachschaden entstand. Allerdings resultierten zwei größere Wohnhausbrände in erheblichen Sachschäden.

Wichtige Vorfälle in der Silvesternacht

KOLBERMOOR, LKR. ROSENHEIM: Ungeklärt ist bislang die Ursache eines Brandes kurz vor Mitternacht in der Rosenheimer Straße. Die Feuerwehreinsatzkräfte informierten die nicht anwesenden Bewohner; der Schaden wird auf 150.000 bis 200.000 Euro geschätzt.

BAD ENDORF, LKR. ROSENHEIM: Minuten vor Mitternacht entstand ein Feuer in einem leerstehenden Gewerbegebäude in der Hofhamer Straße. Der Sachschaden ist erheblich, die Ermittlungen laufen.

TRAUNSTEIN: Eine bislang unbekannte Person wurde am 31. Dezember mit einer mutmaßlichen Schreckschusswaffe gesehen. Kurz nach 02.00 Uhr gab es einen erneuten Hinweis auf eine männliche Person mit einer Waffe, hierbei soll auch ein Schuss gefallen sein. Die Polizeiinspektion Traunstein bittet um Zeugenhinweise.

FISCHBACHAU, LKR. MIESBACH: In den frühen Morgenstunden des Neujahrstages kam es in Fischbachau bei einem Bedrohungseinsatz zu einem Schusswaffengebrauch mit einem schwer verletzten 33-Jährigen. Eine separate Pressemitteilung soll folgen.

Das Polizeipräsidium Oberbayern Süd wünscht ein friedvolles und sicheres Jahr 2026!

Stand: 1. Januar, 08.30 Uhr

Nachträgliche Vorkommnisse könnten in dieser Bilanz noch unberücksichtigt sein. Lokale Polizeidienststellen berichten im Laufe des 1. Januar eigenständig über weitere Ereignisse der Silvesternacht.