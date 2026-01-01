Silvesternacht: Hohe Einsatzzahlen in Oberbayern, Verletzte durch Böller und Körperverletzungen

In der Silvesternacht zu 2026 musste die Polizei im Bereich Oberbayern Nord insgesamt 412 Mal ausrücken. Damit war die Einsatzlage ähnlich angespannt wie im Vorjahr, das 400 Einsätze verzeichnete.

Polizeiliche Einsätze an Silvester

Die Beamtinnen und Beamten bearbeiteten in dieser Nacht 24 Ruhestörungen, 36 Fälle von Sachbeschädigungen mit einem Gesamtschaden von 150.000 Euro sowie 14 Körperverletzungsdelikte. Dabei wurden insgesamt 18 Personen verletzt, zwei davon schwer. Weiterhin wurden sieben Verkehrsunfälle gemeldet, bei denen drei Menschen verletzt wurden. Ein Angriff auf Einsatzkräfte führte zu leichten Verletzungen bei drei Beamten. Verstöße gegen regionale Böller- und Feuerwerksverbote wurden in 27 Fällen registriert.

Herausragende Vorfälle in der Silvesternacht

Böllerwurf führt zu Verletzungen in Neuburg

Am 01.01.26, gegen 00:45 Uhr, feierte eine Gruppe von 30 bis 50 Personen Silvester in Neuburg/Do., OT Bruck. Bei drei männlichen Personen, im Alter von 9, 17 und 27 Jahren, gab es plötzlich einen lauten Knall. Offenbar hatte eine unbekannte Person einen Feuerwerkskörper auf die Gruppe geworfen. Der 27-Jährige und der 17-Jährige erlitten Verletzungen im Gesicht, an den Augen und Händen und wurden in Kliniken nach Regensburg und Augsburg gebracht. Der 9-jährige Junge wurde im Gesicht leicht verletzt und vor Ort behandelt. Die Polizei bittet Zeugen, sich bei der PI Neuburg/Do. unter Tel. 08431/6711-0 zu melden.

Angriff auf Feiernde in Dachau

Gegen 00:15 Uhr wurden Feiernde am Ernst-Reuter-Platz in Dachau von einer Gruppe von sechs bis sieben jungen Männern mit Pyrotechnik beschossen. Als die Geschädigten die Angreifer zur Rede stellten, wurden sie geschlagen und mit einem Reizstoffsprühgerät besprüht. Drei Personen erlitten leichte Verletzungen, zwei weitere wurden an den Augen verletzt, eine davon musste in eine Augenklinik gebracht werden. Die Täter entkamen unerkannt und die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung.

Explosion beim Böllerschießen in Paunzhausen

Während des traditionellen Böllerschießens in Paunzhausen wurden am Nachmittag zwei Personen verletzt, als eine Kanone nach dem Nachladen explodierte. Ein 65- und ein 61-Jähriger erlitten dabei Verletzungen und mussten ins Krankenhaus. Die Kripo Erding untersucht die Explosionsursache.

Einfamilienhausbrand in Gaimersheim

Kurz nach Mitternacht geriet ein Einfamilienhaus in Gaimersheim in Brand. Die Flammen wurden von der Feuerwehr gelöscht, bevor größere Schäden am Gebäude entstanden. Es wurde niemand verletzt. Der Sachschaden wird im niedrigen bis mittleren fünfstelligen Bereich geschätzt. Die Kripo Ingolstadt ermittelt die Brandursache.

Nachträglich eingehende Vorfälle könnten noch nicht berücksichtigt sein. Die zuständigen Polizeidienststellen berichten im Laufe des 1. Januar weiter über die Silvesternacht.