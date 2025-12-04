Newsletter
Silvesterrakete auf Balkon abgefeuert – Brand in Neuburg an der Donau ausgelöst
Presse Augsburg
Am Dienstagabend (02.12.2025) kam es in der Richard-Wagner-Straße in Neuburg an der Donau zu einem gefährlichen Zwischenfall, bei dem mehrere Jugendliche eine Silvesterrakete auf den Balkon eines Mehrfamilienhauses abfeuerten und damit einen Brand verursachten.

Gegen 18.30 Uhr wurde eine Bewohnerin des Hauses durch einen lauten Knall in ihrer Wohnung aufgeschreckt. Kurz darauf bemerkte sie Rauch auf ihrem Balkon. Dort stand ein am Boden liegender Sonnenschirm in Flammen. Die Frau konnte das Feuer sofort mit Wasser löschen, sodass größerer Schaden verhindert wurde. Verletzt wurde niemand.

Der Sachschaden am Sonnenschirm wird auf rund 20 Euro geschätzt. Die Gruppe von rund zehn Jugendlichen, die laut Zeugenaussagen zwischen 14 und 16 Jahre alt gewesen sein sollen, flüchtete nach dem Vorfall zu Fuß sowie mit E-Scootern in verschiedene Richtungen. Eine eingeleitete Fahndung der Polizei blieb zunächst ohne Erfolg.

Vor dem Gebäude fanden die Beamten weitere Reste von Pyrotechnik, darunter mehrere abgebrannte Silvesterraketen. Diese wurden sichergestellt.

Die Polizeiinspektion Neuburg bittet um sachdienliche Hinweise unter 08431 / 6711-0.

