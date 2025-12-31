Newsletter
Mittwoch, Dezember 31, 2025
Vermischtes
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Silvestertag bringt viel Unterstützung für Böllerverbot-Petition

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Die Anfang 2025 von der Berliner Gewerkschaft der Polizei gestartete Petition für ein Böllerverbot in Deutschland hat am Silvestertag offensichtlich wieder deutlich mehr Zulauf bekommen.

Feuerwerksverkauf am 29.12.2025, via dts Nachrichtenagentur

Lag die Zahl der digitalen Unterschriften am Vorabend noch bei 2,7 Millionen, waren es am letzten Abend des Jahres rund 3 Millionen. Doppelte Unterschriften sind dabei allerdings technisch nicht ausgeschlossen.

Nach Start der Initiative im Januar 2025 hatte die Petition innerhalb weniger Tage 1,8 Millionen Unterschriften gesammelt, im Jahresverlauf war der Zulauf dann deutlich niedriger.

“An einem bundesweiten Böllerverbot führt kein Weg mehr vorbei”, heißt es im Forderungstext der Gewerkschaft. “Was wir vergangenes Silvester erlebten, übersteigt jeden Rahmen.”

Neben Böller-Angriffen auf Polizeibeamte und Rettungskräfte gab es im letzten Jahr auch mindestens fünf Tote durch Unfälle mit Böllern und wie in jedem Jahr unzählige Verletzte.

Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

