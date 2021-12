Situation in der Wertachklinik Bobingen verschärft sich – andere Kliniken helfen aus

Aufgrund der zunehmenden Anzahl an Personalausfällen, unter anderem wegen positiv getesteten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, wurden in Abstimmung mit dem Gesundheitsamt und dem Krisenstab der Wertachkliniken Anfang/Mitte dieser Woche wichtige Entscheidungen getroffen, beispielsweise ein generelles Besuchsverbot und Reihentestungen bei Personal und Patienten.

Leider hat sich die Situation in der Wertachklinik Bobingen durch weitere Personalausfälle weiter verschärft. Die Lage ist äußerst angespannt. Daher hat die Klinikleitung über den Ärztlichen Leiter Krankenhauskoordination, Professor Dr. Axel Heller, einen Hilferuf ausgesendet. Die umliegenden Einrichtungen (Kliniken, BRK, Rettungsdienste) wurden angeschrieben mit der Bitte, das Krankenhaus in Bobingen nach Möglichkeit zu unterstützen.

Auch intern wurden die Tage alle Hebel in Bewegung gesetzt und sämtliche Mitarbeitende mit Krankenpflege-Hintergrund angesprochen. Ab sofort unterstützen Lehrkräfte der Krankenpflegeschule, Praxisanleiter und Personal aus dem OP und der Anästhesie sowie der Endoskopie die Pflegekräfte auf den Stationen. Darüber hinaus werden zwei Mitarbeitende aus Schwabmünchen in Bobingen aushelfen. Aus dem Pflegepool Bayern kommen, Stand heute, vier zusätzliche Kolleginnen und Kollegen und ab Montag vom Josefinum zwei und vom Vincentinum vier Pflegekräfte für die nächsten ein bis zwei Wochen zur Unterstützung an die Wertachkliniken.