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Sitz an E-Scooter montiert: Umbau wird für 31-Jährigen in Neuburg zum Problem

Sitz an E-Scooter montiert: Umbau wird für 31-Jährigen in Neuburg zum Problem
Presse Augsburg
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Neuburg an der Donau – Weil er seinen E-Scooter kurzerhand mit einer Sitzgelegenheit ausgestattet hatte, hat ein 31-Jähriger in Neuburg Ärger mit der Polizei bekommen. Durch den Umbau wurde aus dem Elektrokleinstfahrzeug rechtlich ein Mofa.

Eine Polizeistreife stoppte den Mann am Dienstagnachmittag gegen 15.10 Uhr im Längenmühlweg. Den Beamten war der ungewöhnlich umgebaute E-Scooter aufgefallen: An dem Fahrzeug war ein Stahlrohr samt Sitz montiert.

Der 31-Jährige hatte sich die Konstruktion laut Polizei offenbar gebaut, weil er während der Fahrt nicht stehen wollte. Der Umbau hatte allerdings rechtliche Konsequenzen.

Durch die Veränderung wurde der E-Scooter als Mofa eingestuft. Damit erloschen nach Angaben der Polizei sowohl die Betriebserlaubnis als auch die vorhandene Haftpflichtversicherung.

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Die Beamten stellten den E-Scooter sicher. Nach Aufnahme seiner Personalien durfte der 31-Jährige wieder gehen. Gegen ihn wird wegen eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz ermittelt.

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