type here...
Skelettfund an Innpromenade: Kripo Passau ermittelt zu Todesumständen
Polizeipräsidium Niederbayern
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Skelettfund an Innpromenade: Kripo Passau ermittelt zu Todesumständen

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

PASSAU. Am Sonntagnachmittag (25.01.2026) hat ein Spaziergänger an der Innpromenade mutmaßlich menschliche Überreste entdeckt. Die Kriminalpolizeiinspektion Passau hat die Untersuchungen eingeleitet.

Entdeckung an der Innpromenade

Ein Spaziergänger meldete der Polizei, dass er vermutlich Teile eines menschlichen Skeletts gefunden habe. Sofort wurden die Ermittlungen zur Identifikation und den Todesumständen von der Kriminalpolizei in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Passau aufgenommen.

Bergung und Untersuchungen

Bereits am heutigen Tag (26.01.2026) wurden die Skelettteile geborgen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Passau wird nun eine rechtsmedizinische Untersuchung durchgeführt, um unter anderem die Identität der Person festzustellen.

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

Meistgelesen

Polizei & Co

Wohnungsbrand in Augsburg-Lechhausen – Mutter und zwei Kleinkinder verletzt

0
Augsburg – Am frühen Nachmittag gegen 14:40 Uhr wurden...
Polizei & Co

Mehrere Verletzte bei schwerem Verkehrsunfall bei Mertingen

0
Am Samstag, den 24. Januar 2025, kam es gegen 13:00 Uhr auf der Staatsstraße 2027 bei Mertingen zu einem schweren Verkehrsunfall mit drei Verletzten.
FC Augsburg

FC Bayern – Fans lachen über Pleite gegen Augsburg: “Sandro Wagner hatte Recht”

0
Die besten Netzreaktionen zum Bundesliga-Duell FC Bayern München gegen...
Polizei & Co

Alkoholfahrt in Augsburg: 32-Jähriger verursacht Unfall mit Totalschaden in der Jakoberstraße

0
Am Samstag, den 24. Januar 2026, ereignete sich in...
Polizei & Co

Schwabmünchen | Frontalkollision auf der Südspange fordert mehrere Verletzte

0
Am Samstag, den 24. Januar 2026, ereignete sich gegen 10:45 Uhr auf der Südspange ein Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen, bei dem drei Personen verletzt wurden.

Neueste Artikel