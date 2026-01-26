Skelettfund an Innpromenade: Kripo Passau ermittelt zu Todesumständen

PASSAU. Am Sonntagnachmittag (25.01.2026) hat ein Spaziergänger an der Innpromenade mutmaßlich menschliche Überreste entdeckt. Die Kriminalpolizeiinspektion Passau hat die Untersuchungen eingeleitet.

Entdeckung an der Innpromenade

Ein Spaziergänger meldete der Polizei, dass er vermutlich Teile eines menschlichen Skeletts gefunden habe. Sofort wurden die Ermittlungen zur Identifikation und den Todesumständen von der Kriminalpolizei in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Passau aufgenommen.

Bergung und Untersuchungen

Bereits am heutigen Tag (26.01.2026) wurden die Skelettteile geborgen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Passau wird nun eine rechtsmedizinische Untersuchung durchgeführt, um unter anderem die Identität der Person festzustellen.