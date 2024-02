Skiflug-Asse sind in Oberstdorf dabei

Es war ein hartes Stück Arbeit für die Organisatoren, aber am vergangenen Montag gab es „grünes Licht“. Das FIS-Weltcup-Skifliegen in Oberstdorf kann ab Donnerstag auf der Heini-Klopferschanze stattfinden.

Die Teams an der Schanze haben ganze Arbeit geleistet und mit Kraft und Kreativität den warmen Temperaturen getrotzt. Trotz der schwierigen Wetterbedingungen konnte die Flugschanze rechtzeitig fertig präpariert werden. Entsprechend erleichert äußerte sich auch Bundestrainer Stefan Horngacher vor den Wettkämpfen: „Der Veranstalter hat sämtliche Register gezogen, um bestmögliche Voraussetzungen für das lange Skiflug-Wochenende zu schaffen. Wir haben großen Respekt für die geleistete Arbeit, gerade vor dem Hintergrund der Witterungsverhältnisse der vergangenen Wochen.“



Nach den Weltcups in den USA und in Japan kehrt der Tross der Skispringer zurück nach Deutschland. In Oberstdorf stehen beim Skifliegen von Donnerstag bis Sonntag gleich drei Wettkämpfe auf dem Programm. Es finden Team- und Einzel-Springen mit den weltbesten Skifliegern statt. Dabei werden neben einem Team-Wettkampf auch zwei Einzelwettkämpfe ausgetragen, die die Spannung und den Nervenkitzel steigern.

Für die vier Wettkampftage berief der Bundestrainer Stefan Horngacher neun Athleten. Neben Vize-Skiflugweltmeister Andreas Wellinger sind erwartungsgemäß auch Lokalmatador Karl Geiger, Stephan Leyhe und Pius Paschke dabei, die gemeinsam mit Wellinger bei der Skiflug-WM am Kulm im Team die Bronzemedaille gewonnen hatten. „Entsprechend motiviert sind wir für die bevorstehenden Aufgaben. Wir hoffen auf einen zusätzlichen Schub durch die Unterstützung unserer Fans im Stadion. Wir sind bereit, motiviert und reisen mit großer Vorfreude nach Oberstdorf“, sagte Horngacher, der zudem auch auf Philipp Raimund und Felix Hoffmann setzt.

Die DSV-Asse Karl Geiger und Philipp Raimund freuen sich auf die Heim-Fans, kommen doch beide aus Oberstdorf. Einen echten Heimvorteil haben sie aber nicht, schließlich sind freie Trainings auf Skiflugschanzen verboten. Dennoch haben sie die große Hoffnung, mit der Unterstützung der Zuschauer auf der gigantischen Anlage einen Platz im Vorderfeld zu erreichen. Doch Geiger ist etwas zurückhaltend: „Für mich ist die Heini-Klopfer-Skiflugschanze eine Anlage, die ich noch nicht so richtig geknackt habe. Ich bin dort schon ordentlich gesprungen, aber so, dass es so richtig abgegangen wäre, das hat mir bisher noch gefehlt.“

Der aktuelle Schanzenrekord liegt bei beeindruckenden 238 Metern, aufgestellt vom Norweger Daniel-Andre Tande. Der wurde jedoch nicht für die Wettkämpfe in Obersdorf nominiert.

luk

Tickets gibt es online unter weltcups-oberstdorf. reservix.de/events. Der Samstag ist bereits ausverkauft.

Der Zeitplan:

Donnerstag, 22.02.2024: Training/Qualifikation

14:15 Uhr | Offizielles Training

16:40 Uhr | Qualifikation

Freitag, 23.02.2024: Super-Team Wettkampf

15:45 Uhr | 1. Wertungsdurchgang

anschl.

2. Wertungsdurchgang

anschl.

3. Wertungsdurchgang

anschl.

Siegerehrung im Stadion

Samstag, 24.02.2024: 1. Einzelwettkampf



14:30 Uhr | Probedurchgang

16:00 Uhr | 1. Wertungsdurchgang

anschl.

Finaldurchgang

anschl.

Siegerrpäsentation im Stadion

19:30 Uhr | Siegerehrung im Kurpark Oberstdorf

Sonntag, 25.02.2024: 2. Einzelwettkampf

14:30 Uhr | Qualifikation

16:00 Uhr | 1. Wertungsdurchgang

anschl.

Finaldurchgang

anschl.

Siegerehrung im Stadion