Skiopening im Tiroler Hintertux – Menschenmassen drägen sich an Bushalt und Talstation

Das Skiopening am Hintertuxer Gletscher lockte am Sonntag (18.10.2020) die Schneesportliebhaber in den österreichischen Ort. Menschenmassen drängten sich nicht nur an der Talstation, sondern auch an den Skibushaltestellen.

Das sich der Coronavirus in Österreich, wie in Deutschland, immer weiter ausbreitet schien die Skifans nicht abhalten zu können. Auch das nahe Innsbruck ist stark betroffen, es droht dort sogar eine Ausgangssperre. Am Freitag erst waren für Tirol verschärfte Regeln im Kampf gegen das Coronavirus in Kraft getreten. In Hintertux war es den angereisten Wintersportlern egal. Die Abstandsregeln wurden oftmals nicht eingehalten.