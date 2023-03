Sky-Sportchef hält Formel 1 und Nachhaltigkeit für vereinbar

Der Sportchef des Pay-TV-Senders Sky, Charly Classen, hält das Thema Nachhaltigkeit und die Formel 1 für miteinander vereinbar. „Für uns ist das kein Widerspruch“, sagte er der „Augsburger Allgemeinen“. Die zentrale Frage sei für ihn, wie man die eigene Plattform und die Formel 1 nutze, „um Nachhaltigkeit zu thematisieren“.

Zentrale von Sky Deutschland, über dts Nachrichtenagentur

Sport und seine Protagonisten seien eine „enorme Plattform, um Menschen zu erreichen und sie zu Veränderungen zu inspirieren“. Was den CO2-Ausstoß im Motorsport betrifft, habe sich die Formel 1 „massiv verändert“. In diesem Zusammenhang sagte Classen: „Der CO2-Fußabdruck der Fußball-EM in Deutschland wird deutlich höher sein als bei der Formel 1.“

Diese werde „immer elektrischer“ und fahre bereits mit Hybrid-Motoren. „Die nächsten Autos sind mit ca. 500 PS Elektro und 500 PS Verbrenner geplant, denn die Fia erhöht den Elektro-Anteil bei den Formel-1-Hybridantrieben ab 2026 auf bis zu 50 Prozent. Der Trend geht immer weiter“, so Classen. Die konkreten Entscheidungen würden zwar der Formel 1 obliegen, aber „wir äußern durchaus auch unsere Vorstellungen und versuchen auf diesem Wege, Dinge zu beeinflussen“.