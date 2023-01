Skirennläuferin Lena Dürr hat im vorletzten Slalom vor der WM in Courchevel-Meribel/Frankreich erneut ihre Medaillenform unterstrichen. Beim Nachtslalom in Flachau fuhr die Münchnerin auf Rang drei. Mikaela Shiffrin hat in Österreich einen neuen Weltcup-Rekord vorerst verfehlt. Die 27 Jahre alte Amerikanerin verpasste als Zweitplatzierte ihren 83. Sieg.