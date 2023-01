Skirennläufer Linus Straßer hat beim Weltcup-Slalom in Kitzbühel einen Platz auf dem Siegerpodest denkbar knapp verpasst. Im zweiten Lauf fiel der 30-Jährige auf dem extrem eisigen Ganslernhang vom dritten auf den vierten Rang zurück – zu seiner dritten Podiumsplatzierung in diesem Winter fehlte ihm nur eine Hundertstelsekunde. Der Sieg vor 25.000 Zuschauern ging an den Schweizer Daniel Yule.