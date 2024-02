Slowenien und Österreich dominierten Skifliegen in Oberstdorf

Slowenien und Österreich dominierten das Skifliegen in Oberstdorf. Lokalmatador Karl Geiger kam hingegen mit der Schanze nicht zurecht, Andreas Wellinger war bester Deutscher.

Es waren beeindruckende Tage im Stillachtal von Oberstdorf. Der gastgebende Skiclub hatte großartige Arbeit geleistet, damit das Weltcup-Skifliegen von Freitag bis Sonntag über die Bühne gehen konnten. Die Zuschauer – es kamen über 30.000 Fans zu den Wettkämpfen – und Sportler – sie boten spektakulärer Wettkämpfe – dankten es den Organisatoren. Für die Arbeit der 750 freiwilligen Helfer gab es von allen Seiten viel Lob. Ein Wiedersehen an der Heini-Klopfer-Skiflugschanze wird es schon in der kommenden Saison geben, denn 2025 soll erneut ein Weltcup in Skifliegen stattfinden. 2026 ist Oberstdorf dann zum siebten Mal Austragungsort der Skiflug-WM.



Die Wettkämpfe standen im Zeichen der Slowenen. Bei der Premiere des Super-Team-Wettbewerbs setzten sich Timi Zajc und Domen Prevc durch. Tags darauf folgte ein slowenischer Zweifach-Erfolg im Einzel. Dabei ließ Timi Zajc die Konkurrenz hinter sich. Zwei 230-Meter-Sprünge reichten dem 23-Jährigen zum Sieg. Zweiter wurde sein Mannschaftskamerad Peter Prevc mit 230,5 und 232 Metern. Auf dem dritten Rang landete der amtierende Skiflug-Weltmeister Stefan Kraft (Österreich) mit 220 und 225,5 Metern.

Am Sonntag holte sich dann der Führende im Weltcup, Stefan Kraft mit Flügen auf 224 und 217 Meter seinen 60. Weltcupsieg. Eine tolle Flugshow lieferte Peter Prevc am Ende seiner Karriere. Bei seinen beiden letzten Flügen in Oberstdorf kam er auf Weiten von 223,5 und 224 Metern und segelte damit zum zweiten Mal auf den zweiten Platz.

Andreas Wellinger war mit Rang 6 am Samstag und Platz 7 am Sonntag jeweils bester Deutscher.

luk