So effektiv ist das Training mit der 4D Vibrationsplatte von Pearl

Vibrationsplatten finden sich in fast jedem Fitnessstudio wieder, doch auch für den Eigengebrauch zu Hause gibt es verschiedene Modelle. Neben intensivem Training ist auch eine Massage-Funktion möglich. Vorteile von Vibrationsplatten und Fakten zur 4-Vibrationsplatte von Pearl zeigt dieser Artikel.

Trainieren mit Vibrationsplatte – die Vorteile

Auf einer Vibrationsplatte kann man verschiedene Übungen absolvieren. Hierfür benötigt man keine schweren Gewichte, sondern man trainiert mit dem eigenen Körpergewicht. Trotzdem wirkt sich das Training auf der Vibrationsplatte auf den gesamten Körper aus. Doch wie funktioniert eine Vibrationsplatte überhaupt?

Durch die dreidimensionale Vibration werden die Muskeln zu einer reflektorischen Reaktion aufgefordert. Das bedeutet, dass sie sich anspannen müssen, damit das Gleichgewicht gehalten werden kann. Somit trainiert man mit der Vibrationsplatte selbst tief liegende Muskeln.

Auch zur Entspannung eignet sich das Gerät. Für eine Massage kann man beispielsweise ein Kissen und anschließend das Bein auf die Vibrationsplatte legen. Dadurch lockert sich die Muskulatur und sie wird besser durchblutet.

Um sich vor dem eigentlichen Training mit der Vibrationsplatte aufzuwärmen, kann man Dehnübungen auf dem Gerät machen. Auch hier ist die Lockerung und Erwärmung des Körpers positiv zu erwähnen.

Fakten zur Vibrationsplatte von Pearl

Unterstützt Ihr Koordinations- und Muskeltraining: 10 Minuten Vibrationstraining entsprechen 90 Minuten herkömmlichen Workouts

3 Trainingsprogramme sowie manueller Modus wählbar: horizontale oder vertikale Schwingungen sowie in Kombination

16 Frequenz-Stufen für Schwingungen mit 1 bis 96 Hz, manuell regulierbar

Zuschaltbare 4D-Vibration: für ein noch intensiveres Training

Ausschalt-Timer: 1 – 10 Minuten (in Minuten-Schritten einstellbar)

2 Expander für gleichzeitiges Training von Armen und Oberköper

LED-Display: zeigt Modus, Geschwindigkeit und Trainingszeit

Handgelenk-Fernbedienung zum Ein-/Ausschalten, für Betriebsmodus, Geschwindigkeit und Timer

Belastbarkeit bis 120 kg

Leistungsaufnahme: 300 Watt

Stromversorgung Platte: 230 Volt, Fernbedienung: Knopfzelle CR2032

Maße: 78 x 17 x 44,5 cm, Gewicht: 18 kg

Training mit der Pearl Vibrationsplatte

Die Vibrationsplatte von Pearl vereint alle Vorteile von herkömmlichen Vibrationsplatten mit weiteren Vorzügen. Für ein besonders intensives Training sind neben 3D-Schwankungen auch 4D-Vibrationen möglich. Die Pearl Vibrationsplatte bietet somit sowohl horizontale als auch vertikale Schwankungen und Vibrationen. Durch die Wippbewegungen werden die Hüftbewegungen beim Gehen nachgeahmt und die seitlichen Bewegungen üben weitere Reize auf den Körper aus. Bereits 10 Minuten Vibrationstraining entsprechen 90 Minuten herkömmlichen Workouts.

Um die Intensität individuell an die eigenen Anforderungen anzupassen, sind die Schwingungen manuell regulierbar. Insgesamt gibt es 16 Frequenz-Stufen von 1 – 96 Hz. Da das Training in jedem Fall sehr gelenkschonend ist, ist die Pearl Vibrationsplatte für verschiedene Personen geeignet. Selbst Senioren oder Menschen mit Gelenkproblemen können von dem Vibrationstraining profitieren. Die Platte kann bis zu 120 kg belastet werden.

Im Lieferumfang sind zwei Expander enthalten. Dank dieser beiden dehnbaren Widerstandsbänder, die per Karabinerhaken an der Vibrationsplatte befestigt werden können, lässt sich das Training noch verstärken. So wird vor allem die Rücken-, Arm- und Oberkörper-Muskulatur noch mehr beansprucht.

Mit der Vibrationsplatte von Pearl lassen sich verschiedene Übungen absolvieren. Von einbeinigem Stehen über Sitzen bis hin zu Liegestütze auf der Platte ist alles möglich. In der mitgelieferten Anleitung sind viele Möglichkeiten angeführt, sodass das Training nie langweilig wird. So kann jede Körperpartie optimal trainiert werden.

Fazit

Die newgen medicals Vibrationsplatte von Pearl ist die optimale Ergänzung für den eigenen Fitnessraum. Sie ist platzsparend und bietet dennoch vielseitige Möglichkeiten. Sowohl die Massage des Körpers als auch die Stärkung der Muskulatur ist möglich, wobei die Verwendung stets gelenkschonend ist. Und für aktuell 329,99 Euo (UVP 599,90) ist der Preis für die gebotene Technik absolut fair.