So geht der FC Augsburg durch die Winterpause

Am Mittwoch, den 20. Dezember 2023, um 20:30 Uhr, tritt der FC Augsburg im letzten Spiel des Jahres gegen den VfB Stuttgart an. Danach macht die Mannschaft von Cheftrainer Jess Thorup einen kurzen Weihnachtsurlaub.

Das Heimspiel gegen den aktuellen Tabellenführer Bayer 04 Leverkusen findet bereits am Samstag, den 13. Januar 2024, um 15:30 Uhr statt. Die Winterpause ist in diesem Jahr entsprechend kurz. Die Fuggerstädter nehmen bereits am Dienstag, den 2. Januar 2024, den Trainingsbetrieb wieder auf, um sich gezielt auf eine erfolgreiche Restsaison vorzubereiten.

Test mit Fans gegen Hoffenheim

Genau eine Woche vor dem Leverkusen-Spiel absolviert der FCA am Samstag, den 6. Januar 2024, ein Testspiel gegen den Liga-Konkurrenten TSG Hoffenheim. Die Partie findet um 13.00 Uhr in der WWK ARENA vor Publikum statt. Für das Testspiel werden nur die Sitzplatzblöcke S, T und U auf der Gegengerade geöffnet sein. Alle anderen Zuschauerbereiche bleiben geschlossen.

Tickets können ab sofort über den Onlineshop, das Service-Center an der WWK ARENA oder den FCA 1907 Store in der Bahnhofstraße 7 erworben werden. Der Preis für ein Erwachsenenticket beträgt 10 Euro, ermäßigt 8 Euro. Kinder zwischen fünf und 14 Jahren erhalten bereits für 5 Euro Eintritt. Die Tageskasse öffnet um 12 Uhr.

Falls Sie am Heiligen Drei König nicht in die WWK ARENA kommen können, bietet der FCA einen Livestream im FCA TV an. Dort sind nach dem Spiel auch alle Highlights und Stimmen zu sehen. Wenn Sie noch kein Abonnement haben, können Sie hier ein Monats- oder Jahresabo abschließen.

Der FCA wird auf dem Transfermarkt aktiv4

Dass Sportdirektor Marinko Jurendic die spielfreie Zeit nützen wird, um auf dem Transfermarkt aktiv zu werden, ist ein offenes Geheimnis. Mit 30 Spielern ist der Bundesligakader zu groß. Einige Spieler werden sich in der Rückrunde in einem anderen Team finden und dort auf mehr Einsatzzeiten hoffen. Gerade die letztjährigen Wintertransfers Cardona und Colina dürften hierfür Kandidaten sein, aber auch Nachwuchsleute wie Zehnter und Kömür könnten an anderer Stelle den nächsten Schritt machen. Mit Beljo und Pfeiffer stehen zudem zwei Akteure aus dem aktuellen Spieltagsaufgebot bei anderen Clubs auf dem Zettel. Der VfB Stuttgart interessiert sich wohl für den kroatischen Nationalspieler, Zweitligist Schalke 04 würde wohl seine Defensive mit Verteidiger Pfeifer (vor der Saison aus Darmstadt gekommen) stärken. Für Jurendic wird die Winterpause sicher keine stade Zeit werden.

