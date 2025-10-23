Newsletter
Söder drängt Ukraine zu Ausreise-Einschränkungen für Männer

DTS Nachrichtenagentur
Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) ruft die Europäische Union dazu auf, den Druck auf die Ukraine zu erhöhen, ihre gelockerten Ausreisebestimmungen wieder zu verschärfen.

Söder Drängt Ukraine Zu Ausreise-Einschränkungen Für MännerAnkunft von Flüchtlingen aus der Ukraine in Deutschland (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

“Wir müssen den sprunghaft ansteigenden Zuzug junger Männer aus der Ukraine steuern und deutlich reduzieren”, sagte Söder der “Bild” (Freitagausgabe). “Deshalb müssen die EU und Berlin auf die Ukraine einwirken, dass die gelockerten Ausreisebestimmungen wieder geändert werden.”

Es sei keinem geholfen, wenn “immer mehr junge Männer aus der Ukraine nach Deutschland kommen, anstatt ihre eigene Heimat zu verteidigen”, argumentierte der CSU-Chef. “Wir unterstützen die Ukraine aus voller Überzeugung: mit Waffen, Geld und humanitärer Hilfe. Aber es braucht auch ukrainische Soldaten, die ihr eigenes Land verteidigen.”

Söder rief die Ukraine zu klaren Regeln auf. “Wenn es nicht freiwillig geht, dann muss auf EU-Ebene die sogenannte Massenzustrom-Richtlinie eingeschränkt werden”, sagte er.

