Söder warnt eigene Leute vor Spekulation über Minderheitsregierung

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) warnt seine Parteikollegen davor, über die Idee einer Minderheitsregierung zu spekulieren.

“Alle, die von Minderheitsregierung reden, meinen eigentlich eine informelle Kohabitation mit der AfD. Nach dem Motto: `Die saubere Union regiert und die Schmuddelkinder AfD helfen zur Mehrheit`”, sagte der CSU-Chef dem “Focus”. “Das wird nie im Leben funktionieren”, fügte Söder hinzu. “Damit unterschätzt man auch die Entschlossenheit der Radikalen, selbst an die Macht zu kommen.”

Söder ist überzeugt, dass bei der Rente eine Lösung gelingen muss. Würde die Koalition scheitern, dann würden am Ende nur “die Radikalen” davon profitieren, so der Ministerpräsident. Ideen einer Minderheitsregierung nannte Söder “Hirngespinste”.

Der Unterschied zu früher sei, dass die Koalition “herausgefordert wie noch nie durch Antidemokraten” sei, sagte der CSU-Vorsitzende. “Deswegen sind wir auch viel mehr zum Gelingen verdammt, als das früher der Fall war.”