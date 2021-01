Söder will im März mit CDU-Chef über Kanzlerkandidatur sprechen

CSU-Chef Markus Söder will über die Frage der Kanzlerkandidatur in einem Gespräch mit dem neuen CDU-Vorsitzenden nach den Landtagswahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz Mitte März entscheiden. Söder sagte „Bild am Sonntag“: „Zunächst wird über den CDU-Vorsitz entschieden. Dann muss sich die CDU sortieren und für die wichtigen Landtagswahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz Mitte März erfolgreich aufstellen.“

Markus Söder, über dts Nachrichtenagentur

Danach würden die Parteivorsitzenden von CDU und CSU über die Kanzlerkandidatur sprechen. „Wir werden dabei sicher sehr gut zusammenarbeiten“, sagte Söder. Der CSU-Chef hat bislang seinen Anspruch auf die Kanzlerkandidatur der Union nicht offiziell angemeldet, er liegt aber in Umfragen deutlich vor allen drei Kandidaten im Rennen um den CDU-Vorsitz.

Mit Norbert Röttgen hat zudem einer der CDU-Vorsitzkandidaten mehr als deutlich gemacht, Söder den Vortritt lassen zu wollen.