„Sommer am Kiez“| Kiez n‘ Roll Party am Augsburger Helmut-Haller-Platz

Im Rahmen des Augsburger Musik-Festivals „Sommer am Kiez“ steigen am Freitag, 23. Juli 2021 die Musiker Tobias Danner (Kontrabass), Frieder Morgenstern (Gitarre und Klavier), Thomas Sälzle (Saxophon) und die Sängerin Janina Hein, die alle normalerweise bei der bekannten Combo „Ca$h“ aus dem Neu-Ulmer Raum mitwirken, zu einer „Kiez n‘ Roll Party“auf die extra aufgebaute Bühne des Kiez-Kiosks „Wurscht & Durscht“ im Augsburger Stadtteil Oberhausen.

Das Publikum wird dann immer noch flotte und heiße Oldies but Goldies aus den 1960ern und 1970ern im Rock’n’Roll Stil in die Ohren geliefert bekommen. Die gehen ins Bein und sind durchaus tanzbar.

Das Konzert-Motto ist dabei „Back to the Roots.“ Warum? „Sommer am Kiez“ wurde dieses Jahr vom Helmut-Haller-Platz vor dem Bahnhof Augsburg-Oberhausen, wo dieses Musikfestival einst begann, auf dem sich jetzt der Kiez-Kiosk befindet, in das Gaswerk-Areal verlegt.

Auch am Samstag, 24.07.2021 ist ab 18.00 Uhr eine Live-Band auf der Bühne des Kiez-Kiosks „Wurscht & Durscht“ zu hören.