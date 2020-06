Sommerurlaub in Europa | Welche Regeln müssen wir beachten?

Darf ich derzeit nach Italien einreisen? Sind die Restaurants in Frankreich geöffnet? Und welche Corona-Empfehlungen gelten in den einzelnen Mitgliedstaaten? Diese und viele weitere Fragen werden ab sofort auf der Webseite „Re-open EU“ der EU-Kommission für jedes der 27 EU-Länder beantwortet. „Nach den in der Corona-Krise eingeführten Grenzkontrollen und Einreisebeschränkungen soll die Webseite eine sichere Wiederaufnahme des Reiseverkehrs und des Tourismus in ganz Europa unterstützen“, so der tourismuspolitische Sprecher der CSU-Gruppe im Europäischen Parlament, Markus Ferber.

Dazu stellt die Webseite Informationen über Grenzverfahren, Verkehrsmittel und den Tourismusbereich in den Staaten bereit. Zudem gibt es Hinweise über Gesundheitsmaßnahmen wie Quarantänepflichten, Abstandsregeln und das Tragen von Gesichtsmasken. Dies soll beim Planen des Urlaubs eine «verantwortungsbewusste und fundierte Entscheidung» ermöglichen. „Re-open EU“ beruht auf Informationen der jeweiligen Länder und wird regelmäßig aktualisiert.



Sommerurlaub 2020



„Nicht nur die Tourismusbranche braucht das Geschäft diesen Sommer, auch die Menschen haben das Bedürfnis nach Erholung und Abwechslung. Dieser Sommerurlaub wird etwas anders sein, aber es wird ihn geben.“ Der Europaabgeordnete Markus Ferber betont: „Sicherheit und Freiheit müssen sich dabei die Waage halten. Es muss sichergestellt sein, dass die lokale Tourismusinfrastruktur COVID-sicher ist. Bei entsprechenden Schutzvorkehrungen wird ein Sommerurlaub 2020 in Europa möglich sein. Die Webseite bietet die Möglichkeit sich vorab zu informieren, um Ihre Reise und den Urlaub in Europa mit Rücksicht auf Ihre Gesundheit sicher zu planen.“

Die Webseite ist hier verfügbar: https://reopen.europa.eu/