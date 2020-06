Sondergenehmigung | Weitere Karten für Freilichtbühne verfügbar

Eine gute Nachricht für die bevorstehende Premiere der Musical-Gala »The Show must go on« am Samstagabend auf der Freilichtbühne: Dank einer neuen Sondergenehmigung sind mit sofortiger Wirkung weitere Karten für die geplanten Vorstellungen am Roten Tor erhältlich. Statt zunächst nur 100 und dann 200 Zuschauer*innen dürfen nun pro Vorstellung 550 Personen die Musical-Gala »The Show Must Go On!« (27.6. bis 31.7.2020), und die beiden Konzerte der Augsburger Philharmoniker »Auf goldenen Flügeln« (21.7. und 1.8.2020), besuchen.

Nach wie vor sind dabei alle Zuschauer*innen dazu angehalten, während des Besuches der Freilichtbühne ihren Mund-Nase-Schutz zu tragen. Ein Imbiss und Getränke dürfen allerdings mitgebracht und auch während der Vorstellung konsumiert werden. Die Gastronomie im Freilichtbühnen-Bereich bleibt vorerst noch geschlossen.

Die Eintrittskarten können online, telefonisch oder per E-Mail bestellt und bequem zu Hause ausgedruckt werden. Die Tages- und Abendkassen sowie der Besucherservice am Rathausplatz bleiben vorerst noch geschlossen. Über Änderungen wird rechtzeitig informiert.

Telefonische Beratung und Karten-Bestellung per E-Mail:

Mo–Fr: 9.00–17.30 Uhr, Sa: 10.00–17.00 Uhr

Kartentelefon: 0821 324-4900

E-Mail: staatstheater@augsburg.de