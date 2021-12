Sonderimpftage für Kinder in Krumbach und Günzburg

Im Januar finden im Landkreis Günzburg zwei weitere Sonderimpftage für Kinder statt. Weitere Impfmöglichkeiten für Kinder im neuen Jahr sind in Planung.

Am Mittwoch, 5. Januar 2022, können sich Kinder zwischen 5 und 11 Jahren von 13.30 bis 18.00 Uhr im ehemaligen MVZ in der Klinik Krumbach gegen das Coronavirus impfen lassen. Der Zugang erfolgt über die Nassauer Straße direkt neben dem Testzentrum.

Am Sonntag, 9. Januar 2022, findet ein Sonderimpftag für Kinder im Impfzentrum in Günzburg statt. Von 9 bis 12 Uhr sowie von 13 bis 16 Uhr können sich Kinder im Alter von 5 bis 11 Jahren gegen das Corona-Virus impfen lassen.

Eine Anmeldung für die Sonderimpftage ist ab Montag, 27. Dezember 2021, ab 12 Uhr telefonisch beim Impfzentrum unter der Telefonnummer 08221/9370190 möglich.

Die Ständige Impfkommission STIKO empfiehlt die COVID-19-Impfung für Kinder im Alter von 5 bis 11 Jahren mit verschiedenen Vorerkrankungen. Zusätzlich wird die Impfung Kindern empfohlen, in deren Umfeld sich Kontaktpersonen mit hohem Risiko für einen schweren COVID-19-Verlauf befinden, die selbst nicht oder nur unzureichend durch eine Impfung geschützt werden können (z. B. Hochbetagte sowie Immunsupprimierte). Darüber hinaus können auch 5- bis 11-jährige Kinder ohne Vorerkrankungen gegen COVID-19 nach entsprechender ärztlicher Aufklärung geimpft werden, sofern ein individueller Wunsch der Kinder und Eltern bzw. Sorgeberechtigten besteht.