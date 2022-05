Sonne satt | Sommerfeeling am Wochenende

Nach einem kurzen Dämpfer in der Nordhälfte des Landes verspricht das Wochenende abseits der Küsten frühsommerliches Wetter. Eine deutliche Abkühlung ist auch in der nächsten Woche nicht in Sicht. Der fehlende Regen macht aber besonders im Nordosten der Natur zu schaffen.

Nach dem bisher wärmsten Tag des Jahres am Mittwoch lässt der Nachschlag nicht lange auf sich warten. Das Hoch XENOPHON verlagert sich zum Wochenende nach Deutschland und beschert vielen Landesteilen sonniges Wetter. Dabei liegen die Höchstwerte meist bei 20 bis 25 Grad, entlang des Oberrheins sind am Sonntag sogar bis zu 28 Grad möglich. Auch in der kommenden Woche bleibt es mit regionalen Ausnahmen sommerlich. Trockenheit ist weiterhin ein Thema. Björn Goldhausen, Pressesprecher und Meteorologe von WetterOnline ist sich sicher: „Der Wonnemonat Mai macht sich an diesem Wochenende alle Ehre. Die Sonne scheint oft von einem blank geputzten Himmel – und das mittlerweile bis zu 15 Stunden am Tag. Wer mutig ist, kann auch schon im noch kühlen Nass eines Schwimmbads oder Badesees planschen. Während viele Freibäder schon ihre Pforten geöffnet haben, muss man auf Badewetter an Nord- und Ostsee noch etwas länger warten. Dort weht noch ein frischer Seewind und die Temperaturen erreichen gerade mal die 15-Grad-Marke.“

Frühling besonders im Nordosten bisher sehr trocken

Was für Grillfreunde und Sonnenanbeter eine gute Nachricht ist, ist für Flora und Fauna eine schlechte. Björn Goldhausen erklärt: „Am Donnerstag und Freitag beschränken sich Schauer und Gewitter auf den Alpenrand und am Wochenende bleibt es ohnehin trocken. In Teilen des Ostens erreicht die Waldbrandgefahr schon die höchste Stufe. Auch im März und April gab es hier schon wenig Regen. In Berlin sind zum Beispiel seit Anfang März nur rund 30 Liter Regen pro Quadratmeter gefallen. Das entspricht weniger als einem Drittel der zu erwartenden Menge.“ In weiten Teilen von Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, Sachsen-Anhalt und Sachsen ist es ähnlich trocken. „Beim Grillfest am Wochenende sollte man generell den Funkenflug gut im Auge behalten und das Feuer anschließend immer ausreichend löschen,“ rät der Meteorologe.

Nächste Woche weiterhin sehr warm

Zu Beginn der neuen Woche macht sich von Spanien und Frankreich schon der nächste Schwall sehr warmer bis heißer Luft auf den Weg nach Deutschland. In der Folge würden die Temperaturen auf sommerlichem Niveau verbleiben. Goldhausen: „Unsicher ist zum jetzigen Zeitpunkt aber noch, ob sich durch leichten Tiefdruckeinfluss regional kräftige Gewitter ausbilden können. Insgesamt liegen die Nachttemperaturen nur noch selten unter 5 Grad, was Balkon- und Terrassengärtner besonders freuen wird. Gerade den Nachtschattengewächsen wie Tomaten und Paprika, die keinen Frost vertragen, kommen die nächtlichen Temperaturen zugute. Übrigens tragen diese ihren Namen nicht, weil sie nur in der Nacht oder im Schatten wachsen. Ganz im Gegenteil sind die meisten dieser Pflanzen Sonnenliebhaber. Vielmehr handelt es sich beim ‚Nachtschatten‘ um nächtliche Albträume. Im Mittelalter wurden einige dieser Pflanzen dazu verwendet, um schlechte Träume zu vertreiben.“