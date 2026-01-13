Newsletter
Dienstag, Januar 13, 2026
9.6 C
London
type here...
Subscribe
Politik & Wirtschaft
1 Min.Lesezeit

Sonneborn fordert Chat-Überwachung von der Leyens

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Der Europaabgeordnete und Chef der Satire-Partei Die PARTEI Martin Sonneborn fordert die Überwachung von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen (CDU).

Ursula von der Leyen (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

“Ich arbeite zum ersten Mal legislativ und habe im EU-Parlament einen Antrag eingebracht, zur gerade beschlossenen Chatkontrolle”, sagte Sonneborn der “Neuen Osnabrücker Zeitung” (NOZ). “Statt anlasslos alle zu überwachen, sollten wir lieber die SMS-Kommunikation der Kommissionspräsidentin überwachen. Aus Anlass.”

Er protestiere damit gegen “eine anlasslose Kontrolle der Kommunikation von 450 Millionen EU-Bürgern, von denen einige ja auch unschuldig sein könnten”. Die vom Rat der Europäischen Union geplante Chatkontrolle bereite, “ein Orwellsches Überwachungssystem vor, auf das – um es für Ihre Leser mal plakativ zu machen – auch die AfD zurückgreifen kann, wenn sie demnächst irgendwo regiert”, sagte Sonneborn.

“Frau von der Leyen hat schon dreimal illegal ihre SMS gelöscht”, begründete Sonneborn seinen Vorstoß gegen die Kommissionspräsidentin. “In der Pfizer-Affäre wissen wir deshalb nicht, wie und warum die EU-Bürger in einem enormen Preissprung 35 Milliarden Euro für viel zu viele Impfstoffe bezahlt haben. Wir wissen auch nicht, was für Einwände Frankreichs Präsident Macron gegen das – kritisch zu sehende – EU-Handelsabkommen mit den Mercosur-Staaten hat. Und aus von der Leyens Zeit als Verteidigungsministerin fehlen Textnachrichten, die ihre wahnsinnigen Ausgaben für Unternehmensberater erklären könnten.”

Die Kontrolle ihrer SMS-Kommunikation löse zudem eine durch von der Leyen selbst gemachte Zusage ein: “Eine Überwachung würde die Transparenz herstellen, die die Kommissionspräsidentin vor ihrer Wahl versprochen hatte”, sagte Sonneborn.

Anzeige
DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

Meistgelesen

Polizeipräsidium Oberbayern Süd

Jugendlicher stirbt in Kiefersfelden nach Stromunfall beim Entfernen von Schnee von Stromleitung

0
Am Freitag, den 9. Januar 2026, ereignete sich in...
Vermischtes

Gefährlicher Eisregen führt zu Unfällen – Lage bleibt weiter kritisch

0
Eis- und Schneeglätte haben am Montagmorgen vor allem im...
Polizeipräsidium Mittelfranken

Schwerer Unfall auf A6 bei Nürnberg: Eine Person tot, zwei Autos brennen

0
Am Montagnachmittag, den 12. Januar 2026, kam es auf...
Polizei & Co

Schüsse lösen Großeinsatz der Polizei in Augsburg-Oberhausen aus

0
Augsburg-Oberhausen – Nach dem Polizeigroßeinsatz im Bereich der Sallingerstraße...
Polizeipräsidium Oberfranken

Massenkarambolage auf B173 bei Lichtenfels: 18 Fahrzeuge beteiligt, 13 Verletzte

0
Am Montagabend kam es auf der B173 zwischen den...

Neueste Artikel