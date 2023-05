Sonnenbad hoch über den Dächern Augsburgs löst Feuerwehreinsatz aus

Am frühen Mittwochabend zeigten sich zahlreiche Passanten aufgrund eines größeren Feuerwehreinsatzes am Augsburger Moritzplatz besorgt. Das Höhenrettungsteam war ins Zentrum gekommen.

Gegen 18 Uhr war die Augsburger Berufsfeuerwehr zu einem Einsatz an den Moritzplatz gerufen worden. Mehrere junge Leute waren auf das Dach eines in der Bürgermeister-Fischer-Straße liegenden Hauses geklettert. Weil Passanten befürchteten, dass eine oder mehrere Personen vom Dach stürzen könnten, wurden die Einsatzkräfte alarmiert. Die Feuerwehr rückte mit der Höhenrettungsgruppe und insgesamt sieben Einsatzfahrzeugen an, auch der Rettungsdienst und die Polizei waren mit mehreren Fahrzeugen vor Ort. Benötigt wurden die Einsatzkräfte aber Gott sei Dank nicht.

Angesichts des Großaufgebotes kletterten die jungen Leute selbstständig und unbeschadet nach unten. Auf die Beteiligten warteten nun sicher einige Kosten für den unnötigen, ungefähr eine Dreiviertelstunde andauernden Einsatz.

Der Nahverkehr über den viel genutzten Moritzplatz war zum Erliegen gekommen.