Das Käthe-Kruse-Puppen-Museum in Donauwörth, Pflegstraße 21 a, bietet am 15. Januar um 15 Uhr eine Führung durch die aktuelle Sonderausstellung „Morgen, Kinder, wird’s was geben – Spielzeug-Raritäten aus 100 Jahren“ an.

Die Sonderausstellung zeigt historisches Spielzeug aus einer Privatsammlung, die erstmals in diesem Umfang in der Öffentlichkeit gezeigt wird. Historische Miniaturfiguren aus dem Erzgebirge sind ebenso vertreten wie ein amerikanischer Humpty-Dumpty-Zirkus der Firma Schoenhut, japanische Roboter und Eisenbahnen aller Spurweiten. Die Führung beinhaltet einen kleinen Rundgang durch die Dauerausstellung des Käthe-Kruse-Puppen-Museums und kann ohne Anmeldung besucht werden. Es fällt nur der reguläre Museumseintritt an. Infos unter www.donauwoerth.de .