Souveräner Sieg | Titelverteidiger FV Illertissen setzt sich im Toto-Pokal-Viertelfinale gegen Aubstadt durch

Der amtierende Titelträger FV Illertissen hat die Neuauflage des Toto-Pokal-Endspiels von 2022 gegen den TSV Aubstadt souverän gewonnen und erneut das Ticket für das Halbfinale gelöst. Im heimischen Vöhlinstadion, zuletzt dreimal in Folge Austragungsort des Finals, setze sich der FVI gegen Regionalliga-Konkurrent TSV Aubstadt eindrucksvoll mit 4:0 (2:0) durch.

Gökalp Kilic (22.) und Marco Mannhardt (34.) brachten den Toto-Pokal-Champion der Jahre 2022 und 2023 bereits im ersten Durchgang auf die Siegerstraße, Yannick Glessing machte im zweiten Durchgang mit einem Doppelschlag (73., 76.) den Deckel drauf. Möglicher Gegner des FVI im Halbfinale, das erst im April kommenden Jahres ausgetragen wird, könnten die Würzburger Kickers sein. Der designierte Aufsteiger in die 3. Liga setzte sich Hängen und Würgen beim Landesligisten SC Großschwarzenlohe durch ein Elfmetertor mit 1:0 durch. Die weiteren beiden Viertelfinal-Partien werden aufgrund der Beteiligung von Drittligisten am Samstag, den 18. November während der Länderspielpause ausgetragen. Der FC Ingolstadt 04 gastiert dann bei Türkgücü München aus der Regionalliga Bayern und für den TSV 1860 München steht das Duell mit Bayernligist FC Pipinsried auf dem Plan.Dass die Illertisser am Dienstag Abend als klarer Sieger gegen eine der Topmannschaften der Regionalliga Bayern, den TSV Aubstadt, vom Platz gingen, verdankten sie einer engagierten und spielerisch überzeugenden Leistung. Sie leisteten sich sogar den Luxus eines verschossenen Foulelfmeters, denn Gökalp Kilic scheiterte in der 49. Minute an Torhüter Maximilian Weisbäcker. Timo Pitter hatte Furkan Kircicek gefoult. Zu dem Zeitpunkt führten die Illertisser bereits mit 2:0, denn Gökalp Kilic hatte in der 22. Minute eine Hereingabe von Marco Gölz zum 1:0 und Marco Mannhardt in der 34. Minute den Querpass von Yannick Glessing zum 2:0 verwandelt. Trotzdem war der verschossene Elfmeter das Signal für den TSV Aubstadt zu einer Aufholjagd. Die Illertisser konnten sich schließlich in der 52. Minute bei Marco Gölz bedanken, der im letzten Moment auf der Linie rettete, daß die Gäste nicht mehr Oberwasser bekamen. Marin Pudic hätte den Aubstadtern allerdings in der 66. Minute endgültig den Zahn ziehen können, schoß aber am Fünfmeter völlig freistehend Gästetorhüter Weisbäcker an. So versuchten die Unterfranken nochmals alles, scheiterten jedoch an der sehr aufmerksamen Defensive der Illertisser. Die hatten ihrerseits mehr und mehr Raum, kamen dadurch durch einen Doppelpack von Yannick Glessing zu zwei weiteren Treffern. In der 74. Minute luchste er einem Abwehrspieler den Ball ab, schoß zum 3:0 ein und kurz darauf schloß er einen schönen Spielzug mit dem 4:0 ab. „Wir hatten uns so viel vorgenommen“, klagte der Trainer der Grabfelder, Julian Grell, „wollten die Pokalserie der Illertisser durchbrechen“. „Man hat durchaus gesehen, dass Aubstadt eine Spitzenmannschaft hat. Andererseits aber auch, dass wir bei einer konzentrierten Leistung jeden Gegner schlagen können“, freute sich Illertissens Trainer Holger Bachthaler über den erneuten Pokalcoup.