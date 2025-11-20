Newsletter
SoVD besorgt über wachsende Vermögenskluft auch in Deutschland

Der Sozialverband Deutschland (SoVD) zeigt sich alarmiert von der wachsenden Vermögenskluft auch in Deutschland.

Sovd Besorgt Über Wachsende Vermögenskluft Auch In DeutschlandSozialverband Deutschland (SoVD) (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Aktuelle Zahlen von Oxfam bestätigten eine Entwicklung auch in Deutschland, die man “mit großer Sorge” beobachte – “die Gesellschaft driftet wirtschaftlich weiter auseinander”, sagte die SoVD-Vorstandsvorsitzende Michaela Engelmeier den Zeitungen der Mediengruppe Bayern. “Aus der Sozialberatung in unseren über tausend Geschäftsstellen bundesweit bekommen wir immer häufiger die Rückmeldung, dass immer mehr Menschen nicht mehr wissen, wie sie ihr Leben bestreiten sollen. Dem gegenüber steht sich stetig vergrößernder Reichtum.”

Die Folge sei, dass sich immer Menschen “schlichtweg abgehängt” fühlen, sage Engelmeier weiter. “Die Spaltung der Gesellschaft wird befeuert. Das ist eine fatale Entwicklung, die auch stärkere Konsequenzen bei den nächsten Wahlen haben wird und somit die Demokratie gefährdet.”

Neueste Artikel