Sozialverband fordert Mindestlohn von 13 Euro

Der Sozialverband Deutschland (SoVD) hat mit Blick auf die bevorstehende EU-Ratspräsidentschaft eine Anhebung der Mindestlöhne in Europa gefordert. „In Deutschland muss der Mindestlohn auf 13 Euro steigen“, sagte die SoVD-Vizepräsidentin Ursula Engelen-Kefer. Zudem brauche man dringend eine europäische Mindestlohnregelung.

Reinigungskraft in einer U-Bahn-Station, über dts Nachrichtenagentur

„Sie muss etwa 60 Prozent des mittleren Lohnes in den einzelnen Mitgliedsländern ausmachen.“ Höhere Löhne seien dringend erforderlich, um Armut effektiv bekämpfen zu können – sowohl bei der Arbeit als auch später bei der Rente, so Engelen-Kefer. „Zudem darf der Mindestlohn nicht statisch festgeschrieben bleiben, sondern müsse regelmäßig und dynamisch angepasst werden.“

Die deutsche EU-Ratspräsidentschaft sei laut SoVD eine Chance, um soziale Ungleichheiten in Europa abzubauen und Fehlentwicklungen im Arbeitsmarkt zu beseitigen. Es müsse das Ziel sein, prekäre Beschäftigungsverhältnisse in sozial abgesicherte Normalarbeitsverhältnisse umzuwandeln. Missbräuche bei Leiharbeit, befristeter Beschäftigung und Werkverträgen sowie Scheinselbstständigkeit hätten in einem sozialen Europa keinen Platz. „Krisen dürfen nicht dazu missbraucht werden, arbeits- und sozialrechtliche Standards dauerhaft zu unterwandern“, so die SoVD-Vizepräsidentin.

Der gesetzliche Mindestlohn sei ein wirksames Mittel zur Armutsbekämpfung.