Newsletter
Sonntag, Oktober 19, 2025
12.2 C
London
type here...
Subscribe
Politik & Wirtschaft
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Spahn: Äußerungen von Peter Tauber “für die CDU völlig irrelevant”

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Unions-Fraktionschef Jens Spahn (CDU) hat Forderungen aus der eigenen Partei nach einer Öffnung der CDU gegenüber der AfD entschieden zurückgewiesen. “Wir sind die Brandmauer, CDU und CSU”, sagte Spahn der “Bild am Sonntag”.

Spahn: Äußerungen Von Peter Tauber &Quot;Für Die Cdu Völlig Irrelevant&Quot;
Peter Tauber (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Die Union stehe “für Anstand im politischen Umgang und gegen Judenhass und Hetze”, die AfD stehe “eben dafür nicht”. Stattdessen bezeichnete Spahn die AfD erneut als eine “Putin-Partei”. Die AfD wolle ein schwaches Deutschland, “deswegen eiert sie bei der Wehrpflicht herum. Sie möchte gar nicht, dass wir uns verteidigen können gegen Putin”, so Spahn.

Als Reaktion auf den früheren CDU-Generalsekretär Peter Tauber, der eine Neubewertung des Verhältnisses zur AfD angeregt hatte, sagte Spahn: “Für die CDU Deutschlands ist es völlig irrelevant, was Peter Tauber sagt.”

DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

Meistgelesen

Unterallgäu

Schwerer Verkehrsunfall zwischen Siebnach und Oberhöfen – Fahrzeug in zwei Teile gerissen

0
Zwischen Siebnach und Oberhöfen im Landkreis Unterallgäu hat sich...
Landkreis Augsburg

Nackter Schlafwandler sorgt für nächtlichen Polizeieinsatz in Königsbrunn

0
Schlafwandler sorgt für nächtlichen Polizeieinsatz in Königsbrunn Königsbrunn, 18. Oktober...
Polizeimeldungen Bayern

SEK-Einsatz in Kaufbeuren: 26-Jähriger mit Messer sorgt für stundenlange Polizeiaktion

0
Kaufbeuren – Ein 26-Jähriger hat am Freitagnachmittag (18. Oktober)...
Polizeimeldungen Bayern

Jugendliche zu viert auf einem Motorroller unterwegs – schwerer Unfall bei Pavelsbach

0
Pavelsbach/Postbauer-Heng – Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Donnerstagabend...
Newsletter

Mutmaßliches Autorennen in München endet in schwerem Crash – Unbeteiligte Frau schwer verletzt

0
Am Freitagabend hat offenbar ein illegales Autorennen auf dem...

Neueste Artikel