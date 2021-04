Spahn drängt Länder in Coronakrise zum Handeln

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat an die Bundesländer appelliert, so schnell wie möglich schärfere Corona-Maßnahmen zu beschließen. „Jeder Tag zählt gerade in dieser schwierigen Lage“, sagte der CDU-Politiker am Donnerstag in der Bundespressekonferenz. Die Infektionszahlen seien zu hoch und sie stiegen weiter.

Jens Spahn, über dts Nachrichtenagentur

„Die Lage auf den Intensivstationen wird täglich kritischer.“ Es sei zwar gut, dass man mit der Notbremse per Bundesgesetz bald eine „einheitliche und nachvollziehbare Regelung“ habe, „aber wir sollten nicht darauf warten, bis der Bundestag nächste Woche dieses Gesetz beschlossen hat“, fügte Spahn hinzu. Schon jetzt könne man absehen, dass ohne einen Stopp die Intensivstationen am Ende des Monats fast vollständig belegt sein würden.

Ziel sei es weiterhin, „eine Überlastung des Gesundheitssystems zu vermeiden“, so der Gesundheitsminister.