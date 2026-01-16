Newsletter
Spahn will Beleidigungsparagrafen zum Schutz von Politikern streichen

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Unionsfraktionschef Jens Spahn (CDU) hat sich dafür ausgesprochen, den Paragrafen 188 im Strafgesetzbuch, der die Beleidigung von Personen des politischen Lebens sanktioniert, wieder abzuschaffen.

Jens Spahn am 15.01.2026, via dts Nachrichtenagentur

“Die Idee war, Kommunalpolitiker und Institutionen besser zu schützen”, sagte der CDU-Politiker der “Süddeutschen Zeitung” (Samstagausgabe). “Entstanden ist aber der Eindruck: Die `Mächtigen` haben sich ein Sonderrecht geschaffen.” Das sei das Gegenteil von dem, was man habe erreichen wollen.

“Dieser Paragraf könnte abgeschafft werden. Es gibt auch so den Tatbestand der Beleidigung”, so Spahn. “Der gilt für alle.”

Auf die Frage, ob er den Paragrafen selbst schon genutzt habe, sagte Spahn: “Ja. Ich erstatte keine Anzeige, wenn mich jemand Blödmann oder Vollidiot nennt, bei der Kategorie `schwuler Kinderficker` aber schon.” Das gehe aber auch auf Basis des normalen Beleidigungsparagrafen.

Neueste Artikel